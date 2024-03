Magia, música, cocina y 4.000 libros

A fraga de Esmelle, la Arkandemia, los trabajos de los coles, un Xardín Máxico y estanterías llenas de libros reciben desde ayer a centenares de familias y colegios, que ya han empezado a pasar por el Salón Internacional do Libro Infantil e Xuvenil que se celebra en Pontevedra.

El Pazo da Cultura es la principal sede del salón, pero sus actividades se desarrollarán hasta el próximo día 17 por diferentes centros sociales del municipio, así como el Teatro Principal donde se representarán algunas obras y se proyectarán películas.

La jornada de ayer se abrió con “A Maxia dos videoxogos”, un taller de videojuegos con el MUVI, Museo do Videoxogo de Galicia, en la que los pequeños descubrieron cosas como que los videojuegos tienen ya más de 50 años. En este taller los chavales se pusieron a diseñar videojuegos y mecanos de construcción. El museo MUVI hará más talleres a lo largo de estos días.

En otro punto del salón se desarrolló el “Gabinete de curiosidades. imaxin-arte”, un taller artístico dirigido por Itziar Ezquieta, en el que los niños y niñas descubrieron que “todas las personas hacemos algo de magia: los científicos y científicas, los y las ingenieras que hacen volar aviones y también los artistas plásticos que trabajan con la mirada”, explicaron.

Público en una de las actividades del Salón do Libro. / Rafa Vázquez

Los cuentos son una magnífica forma de conocer otras culturas, literaturas y personas. Con “Polo Correo do Vento”, el público pudo conocer algo más sobre el país invitado en este salón, Cataluña.

“El cant dels ocells. Descubrindo a Pau Casals” fue una sesión de cuentos sobre uno de los mejores chelistas del mundo, que en los años treinta del siglo XX llegó a fundar una orquesta.

Pau Casals dijo también que él no tocaría en lugares donde no hubiera libertad, toda una declaración de principios. Los chavales aprovecharon para dibujar una caricatura del músico y escuchar música en directo con un chelista invitado por Quique y Carlos, miembros de “Polo Correo do Vento”.

La primera actividad para bebés del salón llegó también de la mano de una invitada llegada de Cataluña, Alicia Molina, con una sesión de cuentos titulada “Benvido á casa”. En ella los pequeños conocieron al perrito Hache, un perro “pequeño como un garbanzo con la barriguita redonda de tanto comer y unas orejas que al correr por la granja se mueven haciendo clinc-clinc”. Hache “es muy curioso y con su lengua va lamiendo todos los escondites mientras sus ojos de miel observan todo”. El perro Hache vive con la gusana Manzana, el caracol Oriol, la ardilla Pilla-pilla “y una cosa que no puede coger nunca: su rabo Lúa, que en catalán se dice cúa”. Porque además de escuchar cuentos y canciones, los pequeños también aprendieron algunas palabras en la lengua del país invitado.

Una de las actividades para los más pequeños. / R.V.

En la jornada de ayer se desarrolló además actividades como “Máxica cociña: pa de pessic”, un taller gastronómico con el colectivo Reviravolta, o “De Tin Marín”, otra sesión de cuentos para bebés, con Soledad Felloza.

“Contos contados e cantados” fue otra sesión de cuentos con Alicia Molina.

Para los interesados en el dibujo y la ilustración, se desarrolló en otro punto del salón “Abracadabra!”, un taller de ilustración a cargo de La Platanera.

La actividad “O papalibros 3020 Maxpro”, consistió en un taller obradoiro de “paste-up” impartido por Sofía Venzel y Michel Casado.

Por último, en la jornada del sábado se desarrolló “Un soño é...”, música con Uxía Lambona e a Banda Molona y el día concluyó con otra sesión de “A Maxia dos videoxogos”, con el Museo do Videoxogo de Galicia.