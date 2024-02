El BNG denuncia la falta de mejoras en la Avenida de León, prometidas desde octubre

El grupo municipal del BNG de Sanxenxo denuncia la “falta de transparencia” del gobierno local respecto a la mejora integral de la Avenida de León. Recuerda que el Consejo prometió que se haría a principios de este 2024. “La realidad es que a día de hoy, ya casi en marzo, no sólo no se ha acometido ninguna obra en este tramo de la PO-308, sino que ni siquiera sabemos los detalles de ese “proyecto fantasma”, denuncia el portavoz, Fran Leiro.

El BNG añade que “la peligrosa situación en la que se encuentra esta vía central, que llega a la Rúa Progreso desde Bordóns y Nanín, ha sido denunciada en varias ocasiones por los vecinos”.

Indica que “en octubre de 2023, cuando presentamos una moción en el pleno para instar a la Xunta a mejorar este tramo de la PO-308, el PP afirmó que ya existía un proyecto de actuación entre Bordóns y Rua Progreso y que se acometería a principios de año. Habló incluso de una inversión de 300.000 euros, de la que no sabemos nada. A día de hoy no tenemos constancia de que exista ningún proyecto y, por supuesto, la avenida, una de las más transitadas de Sanxenxo, sigue teniendo las mismas carencias que no se pueden solucionar con pequeñas reparaciones puntuales”, lamenta Fran Leiro.