Los vertederos ilegales de Mollavao no deja de crecer entre el malestar vecinal por la falta de limpieza

No es la primera vez que los vecinos de Mollavao denuncian la presencia de vertederos ilegales en parcelas sin uso próximas a sus casas, entre la calle Rosalía de Castro y la autovía de Marín, pero sus quejas van a más porque no son atendidas desde el Concello y los basureros no dejan de crecer. Colchones, piezas de baño, muebles y electrodomésticos viejos, escombros y otros enseres y residuos se acumulan en varios puntos de la zona, en especial l ámbito del “solar de Malvar”.

Los vecinos de la zona llevan años demandando que se adecenten esos terrenos abandonados y este tramo de la calle Rosalía de Castro. El gobierno local vinculó en su día esta reforma al proyecto diseñado para toda la zona, con la creación de la nueva carretera por el “solar de los circos”. Pero los meses pasan con el proyecto paralizado y los residentes comprueban que la zona continúa empeorando sin que se tome ninguna medida, ni siquiera provisional para adecentar el entorno.

“No se ha cortado ni una silva”, denuncian los vecinos de Mollavao, que recuerdan que es una entrada en la ciudad desde O Morrazo y que su degradación “se ha agravado en los últimos tiempos con la presencia incluso de okupas”. Recuerdan que la maleza llega en ocasiones a invadir las aceras colindantes, por lo que los viandantes tienen que circular por la calzada. Esta maleza origina además la presencia de roedores e insectos, además de suponer un riesgo de incendios, apuntan los vecinos.