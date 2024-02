Adiós a Ravachol y al Entroido

Tras ocho intensos días de fiesta, los pontevedreses despidieron anoche enlutados a Ravachol y, con él, al Entroido 2024. Vestidos de riguroso negro como exigía la convocatoria, cientos de viudas y deudos pasaron durante la tarde por la plaza de la Verdura, donde tuvo lugar el velatorio, para despedir al loro.

Incineración del Ravachol en A Ferrería. | // RAFA VÁZQUEZ / C. Prieto

El emblema del Carnaval denunció este año el saqueo eólico, desfilando acompañado de un aerogenerador de la sospechosa empresa “Norocupamento” y con una camiseta en la que podía leerse “Acibal sin eólicos”, todo ello obra de la Asociación Recreativa de Xeve, que desde hace años es la encargada de confeccionar el loro. El Carnaval, explicaron desde la Irmandade do Ravachol, es tiempo de disfraces, lúdicos o sarcásticos, pero también “tempo de quitar a máscara dos que pretenden facer pasar por entroidadas os seus calotes perversos. Que non nos rouben tamén o vento, Ravacholiño, que poidamos gozar onde pega a volta o aire, meu” .

Cortejo fúnebre que acompañó al loro Ravachol. | // RAFA VÁZQUEZ / C. Prieto

Ayer por la mañana, a las 12.00 del mediodía, los integrantes del Aula de Teatro Municipal recrearon la botica de Perfecto Feijoo, un espectáculo al que pusieron música Lajhareu y Os Alegres. Dio paso a una sesión vermú en la plaza de la Verdura, Curros Enríquez y las escaleras del Teatro Principal con las murgas Os do Val do Lérez, Equipo Ja y Murga do Naveiro, que presentaron sus divertidas composiciones en actuaciones improvisadas que se incorporaron al programa festivo.

Horas después, Os Alegres y las comparsas Os Canecos, Os Miúdos, As Sonecas, Os da Caña y Vamos a Todo acompañaron al extenso cortejo fúnebre de Ravachol, que recorrió las calles San Román, Ferrería, paseo de Antonio Odriozola, Soportais, Manuel Quiroga, Princesa, Isabel II, Rúa Real, Sarmiento y Pasantaría hasta desembocar en A Ferrería, donde tuvo lugar el “velorio infausto” de despedida al loro.

Este espectáculo necrológico incluyó la lectura de una elegía para el finado y la interpretación de la danza de la muerte a cargo del grupo Celme. Os do Val do Lérez añadieron una saeta a la banda sonora y, finalmente, se procedió a incineración.

Como fin de fiesta, las comparsas Las Flores del Carnaval, Os Solfamidas, Os Retrincos, Os Paparrulos y Os 100 Tolos realizaron un pasacalles para animar a los desconsolados allegados que despedían al emblema del Entroido pontevedrés, en un largo epílogo al carnaval que se prolongó hasta la madrugada en el centro histórico.

La Boa Vila decía así adiós a una semana en la que se han sucedido las grandes citas del Carnaval, a la cabeza el desfile de comparsas y grupos, pero también propuestas gastronómicas, humorísticas o actividades para los más pequeños de la casa. Tampoco faltaron las alternativas culturales, en este caso con las Xornadas sobre o Entroido de Galiza. Éstas también se despidieron ayer, poniendo fin a su duodécima edición con las conferencias sobre “A recuperación do Entroido dos Galos de San Pedro da Mezquita”, a cargo de los miembros de la A. C. Os Galos da Mezquita, y “O Merdeiro. Personaxe da Ribeira”, que ofrecieron Adriana del Río Miranda y Hadrián Román Carreiro.