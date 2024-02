Pablo Vázquez, homenajeado por el Pontevedra: “El club es parte de mi vida”

Ex-jugadores, antiguos directivos y aficionados del Pontevedra Club de Fútbol se congregaron este viernes en la plaza de la Peregrina para celebrar su tradicional “xuntanza” de veteranos, que todos los años singulariza a un histórico relacionado con el conjunto granate.

En esta ocasión, el homenajeado fue el jugador pontevedrés Pablo Vázquez Fontaíña, futbolista que defendió los colores del club durante toda su vida, desde las categorías inferiores hasta toda su carrera profesional, desarrollada entre 1990 y 2002 hasta que las lesiones le hicieron decir basta. También llevó cabo, entre otras funciones, las labores de entrenador y secretario técnico en el seno de la estructura granate.

Una etapa futbolística ligada al club de su ciudad, con más de 300 partidos a sus espaldas, que ahora recibe la reverencia y el aplauso de granates de todas las épocas.

“Es muy especial. Inesperado no, después de tanto tiempo, pero muy especial. Trae muchos recuerdos. Han sido muchos años y muchas vivencias. Sobre todo, poder compartir con tanta gente significa mucho para mí, igual que el club, que forma parte de mi vida. Recibir un reconocimiento así es muy grato”, afirmó sobre el reconocimiento en declaraciones a FARO Vázquez, un jugador perenne en la defensa del Pontevedra que soñaba con ascender a Segunda División en la década de los años 90.

En esa línea, el ex-futbolista pontevedrés agradeció la presencia de decenas de asistentes, entre miembros del actual consejo de administración, ex-jugadores, antiguos directivos y personas vinculadas al club a su homenaje, que se desarrolló con una misa en la capilla de la Peregrina y una comida de confraternización en la Finca Batacos, en Salcedo. “Creo que quedan las experiencias y las personas. He tenido la fortuna de coincidir con muchísimas personas y mucha gente buena de la que guardo el cariño”, recordaba Vázquez sobre su paso por las filas de la entidad granate, de la que sigue el día a día, aunque prefiere hacerlo desde una distancia prudencial con respecto a sus años en primera línea como jugador.

En ese aspecto, se sinceraba. “No voy demasiado. Lo comento a veces con algún directivo. Me da un sentimiento como de melancolía. Es entrar y no formar parte de aquello... se me hace duro. Pero sigo la actualidad, tanto del primer equipo como del filial y el juvenil”.

Como conocedor de las interioridades del club granate en el pasado, Vázquez siente que el Pontevedra se encuentra actualmente en un momento clave como entidad.

“Estamos en un punto que debería ser un punto de inflexión. Creo que hay una oportunidad muy clara de ascenso este año y debería ser el germen de entrar en una época gloriosa, como las que se vivieron en épocas anteriores, y vivir cotas más altas, que creo que es donde debe estar el club”, aseguró, sobre el equipo que ahora mismo dirige el técnico Yago Iglesias en la entidad presidida por Lupe Murillo.

Con este homenaje, Pablo Vázquez entra formalmente en este cuadro de honor del Pontevedra recogiendo el testigo de otro referente granate de los terrenos de juego como Fernando Castro Santos, ex-jugador y técnico del club durante tres etapas distintas, que también acudió a esta edición tras ser galardonado el pasado año. Otros homenajeados en la historia reciente de esta celebración fueron granates de la talla de Belarmino Alonso “Milucho” (2017), Gabriel Leis (2018), Tito Estévez y Pedro Tapia (2019) o Ignacio Martín-Esperanza (2020), antes de un pequeño parón por el coronavirus.