Monte Porreiro instala una muestra de trajes de Entroido y organiza un desfile para el día 2

El Centro Cultural de Monte Porreiro acoge una muestra de los trajes de las comparsas y grupos de entroido de años anteriores. El desfile de este año se celebrará el próximo 2 de marzo. A partir de las 16.00 horas se iniciará la concentración de participantes, donde se efectuará el orden de la salida del desfile y reparto de dorsales, desde la calle Dinamarca, que circunda el Mirador. A las 17.00 horas dará comienzo el desfile, saliendo por la calle Italia, Alemania, Irlanda y finalizará en las cercanías de la Escuela Taller (campo de fútbol). Después se desplazarán hasta la Plaza de Europa para la recogida de los premios.

Las comparsas se compondrán de un mínimo de 25 personas que irán acompañadas de instrumentos musicales e interpretarán canciones carnavalescas o pasarrúas, en directo, durante el desfile. La mayoría de sus componentes deben ir a pie, vestidos con ropa del carnaval.

Los niños y niñas que participen en el desfile no podrán entrar en el concurso a no ser que estén integrados en una comparsa o con un grupo de adultos. El jurado tendrá en cuenta el vestuario, la animación de calle, calidad participativa, así como se valorarán las plataformas y carrozas. Los premiados se darán a conocer el finalizar el desfile, durante la “queima do porco”, de fin de fiesta. Todos los grupos y comparsas participantes deberán estar anotados antes de las 16.00 horas del martes 27 de febrero.