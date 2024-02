Cobres lidia “o galo” ante Madamas e galáns

[object Object]

Desiré González fue nuevamente la ganadora de la prueba de “Galo no río”, en la que compitieron 3 mujeres y 16 varones. La joven fue en su día la primera competidora femenina en ganar este juego tradicional, que consiste en alcanzar el “galo” situado en un palo extendido sobre el río. Además de ser mujer la ganadora, fue destacable la actuación de las tres competidoras, que si bien en los otros casos no alcanzaron el “galo”, se quedaron a pocos centímetros de hacerlo. En la prueba de “Galo na vara”, el vencedor fue Abel Fernández, que también repite como ganador en esta categoría. Braian García fue el ganador de la “Corrida do Galo”.