El 12,7% de las parejas convivientes pontevedresas no están casadas, frente al 87,3% que sí lo están. Se trata de un análisis independiente de la página de citas SugarDaters, tras revisar los microdatos de la encuesta ECEPOV del Instituto Nacional de Estadística.

Cada vez es más frecuente conocer a alguna pareja conviviente que no está casada. Esto parece obvio en franjas de edad inferiores, en las que la mayoría de las parejas no están casadas. Sin embargo, el análisis de esta web afirma que el 34,6% de las parejas convivientes en la treintena no están casadas, el doble de lo que sucede en las parejas en la cuarentena, con un 17,1%. En este caso son datos promedio estatales.

“Por un lado, es posible que las parejas estén simplemente retrasando sus matrimonios; por otro lado, puede que muchas parejas estén directamente descartando la idea de casarse”, señaló Alexandra Olariu, responsable de SugarDaters.