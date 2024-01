Las viviendas de uso turístico (VUT) continúan en alza en Pontevedra, hasta el punto de que su proliferación arroja incertidumbre y escasa oferta en el alquiler convenciona. En Galicia suponen ya el 83% de los establecimientos turísticos y todo ello pese a las nuevas regulaciones y a las críticas hacia un sector que se siente “culpabilizado” por un problema de vivienda “que va mucho más allá”.

Según el Registro de empresas y actividades turísticas de la Xunta de Galicia, con datos recabados hasta el 1 de diciembre del pasado año, en Pontevedra hay ahora 359 viviendas turísticas, 25 más que hace un año, lo que supone un aumento de más del 7%, y el número de plazas ha pasado de 1.586 a 1.772, es decir, 186, más, casi un 12% de incremento. En el total de la comunidad hay 21.702 viviendas de uso turístico, con 115.410 plazas.

En toda la comarca son 2.659 los pisos de este tipo, que suman casi 14.500 plazas. Más allá de los grandes núcleos, la mayor concentración de VUTs, sobre todo si se tiene en cuenta su población, se encuentra en la costa de Pontevedra, con 4.039 establecimientos en la zona.

Sanxenxo el municipio que se lleva la palma, con más de la mitad: 1.431 viviendas y 7.531 plazas, según el último balance oficial del Instituto Nacional de Estadística (INE) referidos a agosto de este año. Esto supone una concentración del 12,68% de todas las VUTs gallegas.

En Poio hay 369 pisos y 1.890 plazas y en Marín se llega a 156 pisos para 901 personas. Hace solo tres años había en la comarca apenas 740 inmuebles, por lo que desde entonces este censo ha crecido casi un 40%.

Las siete grandes ciudades gallegas suman 4.566 establecimientos. Según los datos del registro de la Xunta, entre Pontevedra, Vigo, Santiago, A Coruña, Ferrol, Ourense y Lugo suman más VUTs que el resto de establecimientos hoteleros presentes en Galicia que, entre albergues, apartamentos, campings, hoteles, pensiones, turismo rural y otras, suman 4.182.

Regulación

Ante este panorama, el Concello de Pontevedra aprobó hace unos días en pleno una moción del grupo socialista en relación a la regulación de las viviendas de uso turístico. El portavoz socialista, Iván Puentes, destacó que el acceso a la vivienda es “desde hace tiempo uno de los grandes problemas de los vecinos de Pontevedra”. El texto aprobado implica la elaboración de una ordenanza municipal de VUT que regule y limite dentro de las posibilidades que ofrecen el actual PXOM y Peprica. También se insta a la realización, en colaboración con la Xunta de Galicia, una labor de detección de las viviendas teóricamente residenciales que, “de modo irregular” se están comercializando como viviendas de uso turístico, ya que no están inscritas en el Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas de Galicia.

El presidente del Clúster de Turismo, Cesáreo Pardal, ha abogado por una nueva regulación de este tipo de viviendas, dado que la vigente es de 2017 y está “obsoleta”. “Hay que adaptarla a la actividad empresarial”, resume.

“Existe un limbo jurídico al que se ha sumado mucha gente para hacer negocio”, lamenta. En esta línea, hace referencia a datos que maneja el Clúster y que indican que 11 propietarios poseen 2.500 VUTs. “Eso es funcionar como una empresa”, insiste.

Con todo, matiza que el Clúster no tiene “ningún problema” con el pequeño propietario que destina su segunda vivienda o una heredada a este tipo de alquileres, “pero tener 7,8 o 10... eso es competencia desleal”. “Tienes que tributar porque funcionas como una empresa”, señala.

El 87% de los registrados tiene una vivienda

Dulcinea Aguín, de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga) niega de forma contundente que este tipo de establecimientos sean la causa principal de los problemas de vivienda y habla de “culpabilización”. “No se pueden poner soluciones encima de la mesa sin un diagnóstico. No representamos ni el 2% del parque inmobiliario de Galicia, así que no podemos asumir que seamos el problema”, afirma. Para Aguín, el problema de la vivienda es “estructural, no coyuntural” y para solucionarlo “hay que hablar de muchas más cosas”. “En A Coruña, por ejemplo, en la calle que más VUTs hay son 14. En la calle no hay problemas con esto. Nos comparan con Cataluña en cuanto a turismofobia. Es el mundo al revés”, lamenta. Defiende además la utilidad y complementariedad de este tipo de establecimientos, que atraen el turismo a zonas y ayuntamientos que están fuera del circuito hotelero. “El 93% de los ayuntamientos cuentan con VUTs donde te puedes alojar y eso antes de la pandemia era impensable”, señala. “Somos alojamientos complementarios, no excluyentes. Tampoco tenemos subvenciones ni participamos en planes como el bono turístico, por ejemplo”, matiza Aguín. Respecto a los pasos que están dando algunos municipios para limitar la disponibilidad de este tipo de viviendas, Aguín advierte que “cada vez que se anuncia una regulación, hay boom para registrarse”. “Un 30% de los que se registran nunca van a poner la vivienda en alquiler, es una forma preventiva de adelantarse a la regulación”, explica. Según los datos que maneja Aviturga, el 87% de los registrados es propietario de una vivienda, por lo que rechaza la tesis de que el alquiler turístico se haya convertido en una actividad empresarial.