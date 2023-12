Habrá una reclamación conjunta por el premio cantado en el sorteo de Navidad

Las dos hermanas peluqueras de Combarro y sus numerosas clientas no dan por perdida la batalla por cobrar la pedrea que, a su juicio, les corresponde por el número 57.170 que cantaron como premiado los niños de San Ildefonso en el sorteo de Navidad del pasado 22 de diciembre. Ese número fue leído en directo en ese sorteo, pero al acudir a cobrar la pedrea (100 euros por décimo) la administración y Loterías del Estado alegaron que no figuraba en las listas oficiales, por lo que no se pagó premio alguno.

Elena y Lorena Rodríguez, propietarias de la peluquería, vendieron entre sus clientes unos 200 décimos del citado número y ahora a guardan a que todas ellas, al menos las que así lo deseen, firmen una reclamación conjunta, si bien las posibilidades de que tenga éxito son escasas ya que en casos similares anteriores Loterías del Estado se escuda en el listado oficial y atribuyen el error a una equivocación de los niños de San Ildefonso a la hora de cantar los números. “Quieren culpar a los niños”, se quejaba ayer Lorena Rodríguez, que aún no ha recibido ninguna respuesta oficial del ente estatal que rige estos sorteos. Las afectadas esgrimen como principal prueba los vídeos de las retransmisiones televisivas del sorteo. En ellos se ve y oye como se canta el número 57.170 como premiado con una pedrea. La tratarse de unos décimos que esta peluquería de Combarro reparte desde hace años, las clientas ya lo conocen de memoria, y al oírlo en la tele, se corrió la voz del premio. Pero todo apunta a que se trata de un error en la lectura, ya que en los listados, el número más próximo era el 57.178.