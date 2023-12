Existe algo peor que el hecho de que no te toque ningún premio en el sorteo de la Lotería de Navidad, y es que te toque, pero no puedas cobrarlo. Es justamente lo que le ha pasado a la peluquería Elena y Lorena de Combarro, que ahora se encuentra envuelta en una situación de incertidumbre y con sus clientas "reclamando" cobrar el dinero.

Y es que ayer por la mañana, los niños de San Ildefonso cantaron el número 57.170, del que en esta peluquería vendieron 250 boletos y que resultó, en un principio, agraciado con una pedrea de 100 euros por décimo. No es una ingente cantidad de dinero, pero supone un pellizco que no te deja con el mal sabor de boca de no llevarte nada de nada.

Elena, la peluquera, se acostó feliz, pensando en que, por lo menos, sus clientas más habituales habían tenido premio. Cuál fue su sorpresa cuando esta mañana descubre que la Administración se niega a pagar el décimo porque no aparece reconocido como premiado. Ni Elena ni sus clientas se explican qué está pasando, cuando en varios vídeos sacados de las televisiones que emitieron el sorteo, puede escucharse claramente como cantan su número.

Por el momento no les han ofrecido una solución, y desde la Administración de la zona les recomiendan que presenten una reclamación en la delegación de Loterías.