Cita a ciegas... Con un libro que merece otra oportunidad

Los terapeutas afirman que una cita a ciegas es una de las experiencias emocionales que nos resultan más estresantes: nuestras expectativas no suelen ser realistas, podemos experimentar temor a lo desconocido o corremos el riesgo de perder confianza. Pero nada de eso sucede entre los clientes de la librería Cao que, en vez de quedar con una persona, exploran otros territorios, como el de la novela negra, histórica, romántica…

Se trata de la singular “cita a ciegas” con un libro, una experiencia que Laura Carrasco Hermida inició hace 6 años. Explica que la iniciativa “consiste en darle una oportunidad a libros que están descatalogados, que no necesariamente tienen las portadas más atractivas del mercado, que algunos de sus autores no son muy conocidos, a pesar de que muchos de ellos han ganado un montón de premios pero, claro, no son los Planeta o el Pulitzer, o que las editoriales no le han mimado tanto la cáscara, pero que son buenos libros”.

La librera decidió dar a estas obras menos atractivas (al menos visualmente) un nuevo tiempo y para ello cubrió las portadas con papel de estraza. En el paquete escribe a mano unas pistas sobre la obra para ir dando información al lector sobre “si es un autor español, si es norteamericano… Qué genero es, policíaca, o novela histórica, para que se haga una idea. Y también tres o cuatro pinceladas sobre de qué va el libro”.

Lo demás es invitar al lector a dejarse guiar “por ese criterio, por las pistas que te da su librera” y seguir su intuición para escoger pareja de papel.

También pensó en lo que se jugaba el comprador al elegir a ciegas. Arriesgar “en un libro que a lo mejor te cueste 10 o 15 euros para que después no te guste y que lo desempaquetes y digas pues no, vaya por Dios” tampoco le parecía una invitación convincente, de modo que los puso todos de oferta, a 6 euros.

“En el peor de los casos”, reflexiona entre risas, “por 6 euros lo vuelves a empaquetar y se lo regalas tu a alguien”.

Eso no ha sucedido y por el momento “todo el mundo está muy contento con lo que han elegido. Por lo visto los libros les han gustado y todo muy bien”.

La acogida, explica, ha sido tan positiva “que todos los años normalmente lo hago, entre finales de febrero y termino a finales de mayo. Lo dejo un mes y punto, porque no quiero cansar a la gente”.

Lo que sucedía es que “al final de ese mes la gente te viene preguntando, que dónde están los libros, les dices que ya se han acabado, me preguntan que cuándo lo volveré a sacar y les explico que dentro de un año”.

Así es que este 2023 ha iniciado la experiencia y la ha convertido en permanente: todos los días en horario comercial los lectores pueden leer las pistas y elegir a ciegas un libro del que disfrutar en los próximos días.

“Intentaba sacarlo por San Valentín, en febrero, por aquello de la cita a ciegas”, añade la responsable de esta librería ubicada en la calle Sarmiento, “pero un montón de gente me decía que lo dejase más tiempo, que no les había dado tiempo” a comprar, “y me dije: pues lo dejo todo el año. Y ahora hay gente descubriéndolo todos los días”.

En estas citas a ciegas libreras triunfan especialmente “el trhiller y el suspense, y también tira un poquito la novela histórica”, constata Laura Carrasco Hermida, aunque no tanto “la romántica o la novelita normal”, sino que a los lectores nos gusta el suspense, como corresponde a una buena cita sin expectativas. Decía André Gide que ante ciertos libros uno se pregunta: ¿quién los leerá? Y ante ciertas personas uno se pregunta: ¿Qué leerán? Y al fin los libros y las personas se encuentran.