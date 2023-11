Pontevedra destapará su Navidad el día 5 con una gran pista de hielo en la plaza de España

La Navidad de Pontevedra se pone en marcha el 5 de diciembre, con un presupuesto que supera los 400.000 euros y el trabajo de unas 2.000 personas y 50 empresas. Harán posible, entre otras atracciones, una pista de hielo cubierta, una tirolina, o un gran tobogán, que permanecerán en la plaza de España hasta el 2 de enero. El programa, presentado ayer por el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, incluye una carpa de juegos en el mismo espacio, un Mercado Creativo en la plaza de abastos (entre el 27 y el 31 de diciembre), conciertos en diferentes recintos y animación de calle en todos los barrios y parroquias.

La iluminación callejera, que se inaugurará el próximo día 5 a las 19.00 horas desde el gran árbol de la plaza de España, contará con la actuación del Coro da Xunqueira, “un proyecto escolar que surge en Pontevedra con reconocimiento internacional”, destacó el edil de Festas, Demetrio Gómez. Este coro está preparando un programa especial para esa fecha.

Al recinto “Bosque dos Xogos” instalado en la plaza de España y la Alameda hasta el 2 de enero se podrá acceder de forma gratuita, pero presentando un ticket de compra por persona, ya sea del comercio o la hostelería local. Este espacio solo cerrará los días 25 de diciembre y 1 de enero.

Además, en la plaza da Ferrería se montará el “Poboado de Nadal”, que permanecerá abierto hasta el 5 de enero, con la colaboración de Zona Monumental. Contará con la presencia de 26 casetas de regalos y artesanías.

En el Recinto Feiral se instalará el parque de atracciones “Nadal Xogos”, desde el 22 de diciembre hasta el 7 de enero, con un programa que incluye juegos tradicionales, cuentacuentos y otras actividades pensadas para el público infantil.

Esta programación cuenta con la colaboran de las asociaciones de comerciantes Aempe y Zona Monumental e incluirá conciertos, en el Teatro Principal y el Auditorio, así como numerosas actividades de dinamización en todos los barrios y calles comerciales.

Todos los centros culturales de las parroquias y los barrios de San Antoniño y A Parda tendrán su programa especial de Nadal.

El Concello repartirá 27.000 programas en un folleto que incluye una bola de cartón extraíble para colgar en el árbol de Navidad.

Panxoliñas, música clásica y “Novos Cinemas”

En el programa de conciertos no faltará la actuación de la Banda de Música de Salcedo con su Concerto de Nadal, el 23 de diciembre en el Auditorio, o la Orquestra Filharmónica Cidade de Pontevedra con el “Concerto de Aninovo”, del 1 de enero a las 19.30 horas. En el Pazo da Cultura también está programado un concierto del coro de la Universidade de Vigo, el 13 de diciembre; la Orquestra Xove da Sinfónica de Pontevedra y Xove Orquestra Terra Nova de Lugo, el 16 de diciembre; además de un recital organizado por el Conservatorio Profesional de Música Manuel Quiroga, el 21 de diciembre. El Teatro Principal acogerá conciertos de Panxoliñas los días 8 y 9 de diciembre; y Música Quartet Vivancos el día 22, el Concerto de Reis, a cargo del Seminario Permanente de Jazz, el domingo 7 de enero, así como el Festival Internacional “Novos Cinemas” de Pontevedra, del 12 al 17 de diciembre.

“Merca no Barrio” para animar las calles comerciales

Como novedad, en esta Navidad de Pontevedra se pondrá en marcha “Merca no Barrio”, que se implantará en todas las calles con comercio de la ciudad: Rúa Oliva, Cruz Vermella, centro histórico, Virxe do Camiño, barrio do Burgo, Praza do Hospital Provincial, Frei Xoán de Navarrete, plaza de la Audiencia, Praza da Curtidoira, o el barrio de Monte Porreiro, entre otros. En estos puntos habrá chefs y talleres de manualidades y decoración de todo tipo para animar la calle y las compras en el comercio local. Este año no habrá concurso de escaparates, avanzó la concejala de Promoción Económica, Anabel Gulías, que justificó la caída de esta actividad del programa navideño en un “cambio de enfoque”. Se ha hecho un esfuerzo –explicó– en “marcar un itinerario” en las distintas calles con actividad comercial en la ciudad. Los barrios de A Parda y San Antoniño tendrán un “Especial Nadal” con diferentes actividades lúdicas y de ocio y adornos realizados por los escolares.

Fin de año y catas de vino y cerveza en el Mercado

En la Plaza de Abastos se instalará un Mercado Creativo con conciertos y acciones para todas las edades. Entre ellas, una fiesta de fin de año para escolares el 31 de diciembre, por la mañana. Habrá catas de vinos o de cerveza para los adultos. Este espacio de la primera planta del Mercado también recuperará los talleres de O Ganapán, talleres lúdico gastronómicos para público infantil.