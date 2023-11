“Vivimos por y para el trabajo mental, por y para la mente, desconectados del cuerpo”

Asociaciones, empresas, colectivos y también particulares son los destinatarios de las clases de Lucía Santomé, basadas en la educación corporal y del movimiento.

–¿Qué es la educación somática?

–La esencia de esta educación es enseñar a sentir el cuerpo desde dentro, que la persona sea capaz de vivir su propia experiencia interna, reconocerse internamente para, desde ese reconocimiento interno, saber cómo está operando en su vida, a nivel emocional, a nivel mental y a nivel físico, corporal. Todo el trabajo lo hago a través del movimiento, no hago terapia psicológica, no soy psicóloga, trabajo con el movimiento. Éste es la herramienta principal para acceder al cuerpo, que a su vez sirve de puente de comunicación con lo mental.

–¿Vivimos muy desconectados del cuerpo?

–Claro, es el problema principal, esa desconexión. Vivimos por y para el trabajo mental, vivimos por y para la mente, desconectados del cuerpo. Y este trabajo nos hace vivir desde el cuerpo, bajamos de esa realidad a veces más que inventada de la mente y pasamos a vivir una realidad más auténtica, que es la realidad corporal, lo que el cuerpo expresa.

–¿Cómo puede ayudarnos en caso de ansiedad o estrés?

–Porque la herramienta principal que utiliza, además del cuerpo en movimiento, es que éste no se hace de una manera mecánica, sino que se hace de un modo consciente, usando la atención. Se dice que el empleo de la consciencia, de la atención corporal, a través del movimiento, es como la varita mágica que hace que todo al final pueda encajar y el sistema nervioso se calme. ¿Cómo ayuda en casos de estrés y ansiedad? Apaciguando la mente hacia el sentir del cuerpo. Toda la intención de las que dirijo está en centrar la atención al propio movimiento corporal, sentir el cuerpo a la vez que te mueves.

–Imagino que la mente se resistirá…

–Es algo normal y habitual que la mente quiera evadirse, quiera irse a las historias del día, a los problemas, a las tareas, al correr del día a día. Y el ejercicio está en darse cuenta de cómo está operando la mente y volver a dirigir su atención al cuerpo. Y así poquito a poco, bajando de la mente al cuerpo es como conseguimos reducir revoluciones, la mente se calma, se centra, pasamos al lenguaje corporal, no al mental. Así, entre otras estrategias, se consigue lograr un estado de equilibrio mental y corporal.

–¿Cómo discurren sus sesiones?

–Las sesiones que yo desarrollo tanto on line como presencial, aquí en Pontevedra, duran en torno a una hora. Todo ese tiempo la persona está en movimiento. No necesitan verme a mi, no copian un modelo o una imagen, sino que normalmente acostumbran a cerrar los ojos, escucharme a mi y yo les sirvo de guía. Les voy guiando a través de sus sensaciones corporales. Mediante la propia voz ellos van encontrando su camino, van encontrando su propio movimiento, ese movimiento que les haga sentir de una manera diferente a como se sienten habitualmente. A la vez que se mueven no solo entrenan el uso de la atención, sino que también hay varios requisitos de movimiento que deben de procurar mantenerlos. Al principio es un poco más difícil y con el entrenamiento lo van logrando más. Los requisitos son moverse lento, moverse de la manera en la que se mueve el sistema nervioso cuando está bien regulado y equilibrado, que es moverse de un modo lento, suave, de manera consciente, sin hacer esfuerzos más que la fuerza justa y necesaria, moverse disfrutando, tratando de hacer pausas si son necesarias, escuchando realmente lo que el cuerpo les va pidiendo. El cuerpo es el guía, y yo les voy ayudando y guiando en todo el recorrido corporal a través del lenguaje específico del cuerpo.