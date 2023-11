Cuando era pequeño, el pontevedrés de adopción Javier Pérez Gómara empezó a interesarse por distintas disciplinas artísticas y a pesar de estar más inmerso en la música y la producción musical y videográfica, todavía hoy no se ha decantado por una. Sus múltiples talentos e inquietudes lo han llevado a buscar desafíos a Barcelona, si bien la inspiración continúa tomándola de la tierra que lo ha visto crecer.

–Has presentado hace nada nuevo sencillo, Atlántico, pero tu creación artística también está relacionada con la composición para cortometrajes, inspiración de películas y en general el mundo audiovisual, ¿crees importante ser un artista multidisciplinar?

–Sin duda, mi obra no se limita a la composición musical. El dibujo y la pintura, la fotografía, la escritura y el cine son otras disciplinas en las que continúo explorando. Cada una de estas expresiones ofrece un punto de vista sobre la experiencia creadora. En esta ocasión la portada de Atlántico es una de mis obras pictóricas.

–Empezaste esta andadura en el Local de Música de Pontevedra, ¿qué supuso para ti esta experiencia?

–El primer acercamiento a tocar con una banda, Aerials nos llamábamos, es siempre apasionante y se aprende mucho. Ya en aquel momento componíamos canciones propias y darles cuerpo para una formación concreta es un ejercicio con el que se aprende mucho. Ayuda a entender la sinergia entre los distintos instrumentos, sus funciones y a dejar espacios para que cada elemento pueda tener su momento dentro de una composición. También nos permitió hacer las primeras grabaciones y relacionarnos con otras bandas.

–¿Cuentas con colaboradores o el proceso depende por completo de ti?

–Depende de la canción, a veces sí que hago el proceso íntegro pero también me encanta poder compartirlo.

–¿Con quiénes has disfrutado trabajando, por ejemplo?

–En la versión del single de Atlántico colaboro con Nicolás Cotelo, un batería de Coruña que actualmente está también en otros proyectos como la banda Batiscafo y Sebastian Lopez, un bajista colombiano que además canta en alguno de los temas. Otra colaboración con la que tuve la suerte de contar es la de Guillermo Forero, un multiinstrumentista que grabó la flauta travesera que suena en el cierre de Torre de Babel, la parte instrumental con la que termina el disco.

Pontevedra, paisaje de infancia

–Resides desde hace un tiempo en Barcelona, pero en tu música siguen habiendo innumerables referencias a Galicia, ya empezando por el título de tu último single, sin ir más lejos, ¿tienes morriña?

–Ciertamente, el paisaje de nuestra infancia siempre queda grabado y nos da forma. Yo lo echo en falta, el océano, el sonido de la lluvia en sus diferentes formas, la naturaleza verde, y viva; pero sobre todo a las personas que forman parte de mi vida y continúan allí.

–¿Te planteas regresar a Galicia y vivir aquí de lo tuyo o te parece que es algo que queda muy lejos?

–Sí, aunque la verdad es que cuando intenté entrar en el tejido audiovisual gallego me resultó muy complicado...

–¿Qué es lo primero que tendría que cambiar para que regresaras a vivir a Pontevedra?

–También hay que tener en cuenta que fue durante el 2020, estoy seguro de que algunas cosas han cambiado pero desde luego lo que tendría que cambiar es mi residencia.

–¿Hay buena sintonía con gente de la escena musical gallega?

–En el disco también cuento con colaboraciones de grandes músicos gallegos, las principales de Hugo Vales, al que conocí en Coruña durante el rodaje de “A moza da bifanda vermella”, el corto que comentabas en la primera pregunta.

–Acabas de lanzar “Son”, un álbum cuyo título también lleva a pensar que Galicia no te abandona nunca. Además incluye temas como “A túa noite de paso”, “Arrastrando croios” y otros nombres que suenan bastante a inspiración atlántica...

–“Son” es mi primer álbum. Salió además el 29 de octubre porque es una fecha especial para mí, es el cumpleaños de mi abuelo, al que también le dedico la canción inmediatamente anterior a Atlántico.

Explorar las artes escénicas: cinéfilo y bailarín

–Tu pasión por el cine queda muy clara en algunos temas. Por ejemplo, una de tus canciones se llama “Otra ronda”, igual que una película danesa de hace pocos años, ¿qué fue lo que te inspiró tanto de la obra de Vinterberg?

–Cuando era adolescente estuve bailando con un grupo de jóvenes en la Casa Azul de Pontevedra y supongo que desde entonces estoy enganchado al baile. Me gustan especialmente las escenas cinematográficas en las que hay coreografías y todavía más si son diegéticas. El cierre de esta película me llenó de ganas de vivir, salí del cine eufórico y escribí la canción esa misma noche.

El cine me ha apasionado desde pequeño y esta es una forma de hacer una canción de amor a este arte. La obra de Thomas Vinterberg me ha interesado desde que vi La caza, eso fue lo que me llevó al cine. La energía que encierra la película, compleja, con luces y sombras pero con un espíritu vitalista me hizo salir de la sala con ganas. Pedí el cartel y lo tuve en mi casa de Coruña hasta que grabamos el videoclip, creo que ahora lo tiene Dani, el actor.