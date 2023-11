El alcalde, Telmo Martín, y la concejala de Servicios Sociales, Paz Lago, mantuvieron este viernes un encuentro con el responsable de Accem Galicia, Daniel Bóveda, ante la llegada prevista de 62 migrantes al municipio en los próximos días. La reunión es el primer contacto directo entre el gobierno local y el equipo que coordina el programa de realojo de estas personas desde Canarias por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El gobierno local asegura que el encuentro “se celebró en un clima de total transparencia” y sirvió “para resolver las dudas y preguntas para las que el Concello no había tenido respuesta hasta ahora por parte del gobierno central, así como para tender lazos de colaboración y ayuda”. No obstante, no se ha aclarado todavía la fecha exacta de su llegada, tras varios aplazamientos y llegadas desde que se anunció que estarían en Sanxenxo el pasado día 1.

De hecho, también se ha bajado de los 350 migrantes iniciales, en dos turnos, a los 62 que, por el momento, se alojarán en el hotel Baixamar de Areas.

Las mismas fuentes municipales indican que Bóveda explicó que las instalaciones en las que se alojarán los migrantes procedentes de Senegal, Mali y Gambia contarán con un equipo profesional formado por seis personas entre los que habrá psicólogos, trabajadores e integradores sociales y un intérprete. Añade que “la atención será continua durante las 24 horas del día. El programa de atención cubre las necesidades de alojamiento, manutención y atención social” y está previsto que los migrantes que lleguen a Sanxenxo sean todos de sexo masculino y entre los 18 y 25 años.

En cuanto al tiempo de estancia, en principio no superará el mes, aunque en alguno de los casos, si son solicitantes de protección internacional, podrían pedir una prórroga y ampliar su alojo hasta los tres meses. Durante el tiempo que estén en Sanxenxo recibirán clases de español y talleres de contextualización sobre el país.

Sus necesidades básicas estarán cubiertas, pero no se descarta solicitar ayuda a la población para donaciones de ropa de abrigo o calzado, una cuestión que será coordinada entre Accem y el Concello una vez lleguen a Sanxenxo. En su momento, se dará a conocer el punto de recogida y el tallaje necesario. Además, el Concello puso a disposición de Accem un espacio para que puedan realizar las actividades previstas en su programa de integración. “Vamos a colaborar en todo o que poidamos e que precisedes. Sanxenxo é un pobo solidario e vaino a demostrar unha vez máis”, dijo el alcalde.