En este instituto te lo pasas de miedo

Más de 600 alumnos del IES Sánchez Cantón han pasado desde el pasado lunes por el túnel del terror organizado por los alumnos del segundo curso del ciclo superior de Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva (TSEAS). Éstos les propusieron una horripilante visita a un psiquiátrico en el que se “rehabilitan” (es un decir) los más temidos asesinos del mundo del terror, desde Saw a Freddy Krueger o Hannibal Lecter. Hay estudiantes que no se atreven a entrar, otros salen tras el primer susto, y los restantes acaban más o menos aterrorizados, pero con ganas de repetir.

Disfraces, actuaciones, música y muchos gritos. Son algunos de los ingredientes del túnel del terror que ha asustado estos días a los alumnos del IES Sánchez Cantón coincidiendo con el Samaín. En este 2023 la pavorosa propuesta se ambientó en un lúgubre psiquiátrico en el que viven los más terroríficos asesinos en serie del mundo.

“Venir no es obligado”, explica el profesor Josevi Cimadevila, se exige la autorización de los padres y tutores y “hay alumnado con miedo que no quiere participar e incluso otro que tiene autorización de la familia pero accede a la primera sala y ya no quiere seguir”.

No obstante, la mayor parte de los alumnos participan divertidos en la experiencia. “Tanto mayores como niños salen asustados, pero encantados y con ganas de repetir, que es lo importante”, señala el profesor del ciclo superior de TSEAS, que de nuevo organizó la experiencia.

En concreto, fueron estudiantes del módulo Tempo de Lecer los que organizaron el túnel del terror. Josevi Cimadevila explica que “hacemos muchas actividades y buscamos que el alumnado vivencie la organización de muchas de ellas”.

Desde hace 5 años, coincidiendo con el Samaín, los alumnos se encargan de desarrollar todo el proyecto: toman la decisión de la temática, estudian la viabilidad económica, técnica, los diferentes puestos que han de ocupar cada uno etc.

En este 2023 decidieron reunir a los diez psicópatas asesinos más conocidos del mundo del terror, de modo que los alumnos fueron pasando en grupos de seis o siete personas por las diferentes salas del psiquiátrico para encontrarse con Jeffrey Dahmeer (también conocido como el Caníbal de Milwaukee, que asesinó y desmembró a 17 hombres y adolescentes); John Kramer, Saw, quien, más que matar a sus víctimas, las atrapa en torturas físicas y psicológicas que él denomina “juegos” o “pruebas” para comprobar su voluntad de vivir; o con Freddy Krueger, que invade y toma el control de los sueños de los niños, llevándolos hasta la muerte.

“Todos van recorriendo el túnel y llevando sustos” uno tras otro, señala el profesor sobre un programa en el que participaron en los últimos días más de 600 alumnos matriculados entre primero y cuarto de ESO, “si bien también incorporamos algún alumno de primero y segundo de Bachillerato, porque si tenemos algún hueco la idea es que sumen el mayor número de alumnos posible”. La mayoría reconoce salir aterrorizado, pero a continuación confirma que el próximo año repetirá, sin duda. En este instituto se lo pasan de miedo.