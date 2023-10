La Diputación organiza de cara a esta nueva semana tres talleres distintos en formato telemático que se encuadran dentro del programa Smartpeme. Hoy se impartirá “Ciberseguridade, antivirus e software” de 10.30 horas; mañana, “Promociona o teu negocio co perfil de empresa de Google” de 12.00 a 13.00 y de 17.00 a 18.00, “Estratexias para mellorar as reservas directas do teu aloxamento”.