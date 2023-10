O programa formativo “Galegas Dixitais” chega a Vilaboa para animar ás mulleres do municipio a acercarse ás competencias básicas, avanzadas ou emprendedoras. Estas son as tres vertentes duns curso que rematan co agasallo dun ordenador portátil. Esta iniciativa está dirixida a mulleres desempregadas de municipios rurais co obxectivo de formalas a través dun programa de 120 horas de aprendizaxe presencial ademáis doutras cinco horas de ensino en igualdade. Ao finalizar, as participantes reciben un título oficial. O único requisito para é estar inscrita como demandante de emprego ou solicitando unha mellora de emprego. A primeira reunión organizativa terá lugar o vindeiro 25 de outubro na casa da cultura de Riomaior ás 10 da mañán e o día 31 arrancará o curso, que se desenvolverá ata o 15 de decembro.