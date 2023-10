La ciudad registra este año su récord de turismo y ya supera una media mensual de 23.300 visitantes

El impulso del Xacobeo, con la elevada utilización del Camiño Portugués, la eliminación total de las antiguas restricciones asociadas al COVID y la proyección internacional de Pontevedra con citas de renombre como la reciente gran final de las Series Mundiales de triatlón pueden estar detrás de las cifras récord de turismo que registra este año la ciudad de Pontevedra, con un balance provisional hasta el mes de agosto que nunca se había registrado hasta ahora, Al menos así se desprende de las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística, que contabiliza en estos ocho meses un total de 186.652 viajeros, lo que supone una media mensual de más de 23.300 visitantes. Es un 11% más que en 2022, el mejor ejercicio hasta ahora en este apartado.

Aunque agosto ha sido, como es habitual, el mejor mes del año, con más de 37.000 visitantes, mientras que en julio se rondaron los 27.000, destaca el caso de enero, con unos 20.000 turistas, al igual que en abril.

El INE basa sus estadísticas turísticas en el número de visitantes en “los desplazamientos con destino principal fuera del lugar de residencia habitual de la persona que implique, al menos, una pernoctación fuera del mismo”. Por ello, no se incluyen en este balance las excursiones de un día de personas que residen y pernoctan en otros municipios, por lo que la cifra real de han visitado la ciudad, aunque solo fuera por unas horas, es mucho mayor.

En el resumen, además, no se incluye el elevado impacto que supuso el mundial de triatlón, con unos 15.000 visitantes, entre deportistas, acompañantes y público llegado de más allá de Pontevedra, y que se celebró en septiembre. No obstante, buena parte de estos turistas deportivos se alojaron en hoteles y establecimientos de Sanxenxo y otras localidades, ante la limitada oferta de la ciudad para citas de este calibre.

Además, en esas fechas, y los siete meses anteriores, una de las referencias del sector estuvo cerrado, lo que redujo aún más esa oferta. Se trata del Parador “Casa del Barón” cuyas obras de reforma y mejora no llegaron a tiempo para el triatlón y el establecimiento de cuatro estrellas abrió este misma semana. Las actuaciones realizadas tenían como objetivo actualizar y mejorar sus espacios, incluyendo la optimización de la eficiencia energética de todo el edificio. Se llevaron a cabo con una inversión de 1.758.592 euros procedentes de Paradores de Turismo. La intervención tuvo como eje principal la reforma integral de las cubiertas, incorporando aislamiento térmico para mejorar la eficiencia energética, así como la construcción de una nueva marquesina de entrada. También se sustituyeron todos los equipos y tuberías de climatización: calefacción, agua caliente sanitaria y agua fría, así como la renovación completa de la red de saneamiento.

De los 186.652 turistas censados por el INE, alrededor del 90% eran de procedencia nacional (unos 160.000, lo que supone un aumento del 10% con respecto a los del mismo periodo de 2022), mientras que 26.000 procedían del extranjero, en especial de Portugal (un 23% de todos los visitantes foráneos), Francia (casi el 18%) y Alemania y Reino Unido (algo más del 6% en ambos casos). Por encima del 5% se sitúan Estados Unidos, Países Bajos y Suiza.

Los datos de Pontevedra, siendo los más altos de los registrados por Estadística, no se acercan ni de lejos a los contabilizados en Sanxenxo, la “meca” del turismo de verano en Galicia. En su caso se apunta a algo más de 300.000 visitantes en lo que va de año, pero la cifra no incluye algunas de las modalidades turísticas, como pueden ser las viviendas particulares y, sobre todo, los que disponen de segunda residencia en el municipio.

El Concello echa mano de un informe Big Data que Orange elabora para la Mancomunidade do Salnés para destacar que “por primera vez podemos conocer el número de turistas que pernoctan en alojamientos no hoteleros, es decir, viviendas turísticas y segundas residencias. El informe dice que Sanxenxo incrementó un 5,5% el número de turistas que han pernoctado con respecto a 2022 y un 5,7% los visitantes que vienen a pasar parte del día en Sanxenxo.. En agosto, el INE localizó 107.000 turistas en Sanxenxo, más los 37.121 de Pontevedra, mientras que los otros tres municipios de la ría (Poio, Marín y Bueu) no llegan a 17.000 visitantes por concello. En concreto, en ese mes vacacional por excelencia, se detectaron 16.554 viajeros en Marín, un 26% más que en el mismo periodo de 2022, mientras que también creció la cifra en Poio, hasta casi los 11.000, un 18% más. En cambio, descendió un 4% en Bueu, a menos de 13.500. Estos datos indican que en agosto pernoctaron al menos un día en la ría unas 185.000 personas procedentes de otros municipios.

Medio millón de pernoctaciones en verano en Sanxenxo

Los datos de pernoctaciones hoteleras de agosto divulgado por el INE puso de manifiesto que Sanxenxo volvió a liderar la ocupación hotelera de Galicia con 234.938 pernoctaciones (3.877 menos que en agosto de 2022), lo que supone el 14% del total de Galicia (1.631.894) y el 33% de la provincia de Pontevedra (707.468). El Concello subraya que “Sanxenxo ha superado al resto de las ciudades gallegas, Santiago de Compostela (212.045), A Coruña (121.675) y Vigo (118.798), También a San Sebastián (220.001)” pero en esta ocasión no a Bilbao, un destino gastronómico y cultural, que ha sumado 271.138 pernoctaciones. A falta de los datos de septiembre, Sanxenxo acumula este verano, en los meses de junio, julio y agosto 501.814 pernoctaciones hoteleras lo que supone la mitad del casi millón de pernoctas que suman los hoteles a lo largo de los doce meses del año. El gobierno local está a la espera de conocer el “Informe Big Data” de la Mancomunidade do Salnés referente al mes de agosto que ofrece datos más amplios sobre los turistas que pernoctan en los distintos alojamientos vacacionales de Sanxenxo. Por tanto, no solo de los hoteles, que es el caso de los datos que publica el INE, sino también de las viviendas de uso turístico y las segundas residencias que son las que disponen de más plazas. A falta de conocer esos resultados, desde enero hasta julio Sanxenxo acumulaba 335.744 turistas o viajeros, de los que 102.928, es decir el 30,6% pernoctaron en hoteles, el resto lo hicieron en otro tipo de alojamiento.