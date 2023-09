“Pontevedra va a responder como lo ha hecho siempre”

En 2019, Javier Gómez Noya protagonizó uno de los momentos más icónicos del deporte pontevedrés, cuando se proclamó campeón del mundo de Larga Distancia en el Mundial Multisport celebrado en la ciudad del Lérez. Acompañado en el podio por el también local Pablo Dapena, ese último título mundial del triatleta afincado en la ciudad sentó las bases para que Pontevedra acoja esta semana la Gran Final de las Series Mundiales de Triatlón, el evento más importante de este deporte fuera de los Juegos Olímpicos. Aunque no tomará la salida este fin de semana tras centrar su carrera en la media y larga distancia, Gómez Noya visitó al alcalde para analizar los matices del circuito de esta Gran Final.

–Se trata de una oportunidad histórica para el deporte en Pontevedra y para el triatlón.

–Yo creo que sí. Hay que valorar mucho que una ciudad como Pontevedra pueda albergar un evento de estas características. Una final de las Series Mundiales, yo que he participado en casi todas las que se han hecho desde 2009, he estado en grandes capitales mundiales y que ahora llegue a Pontevedra... creo que genera un ambiente que no se vive en ciudades grandes, donde pasan muchas cosas y los eventos quedan a veces más desapercibidos. Aquí el público se involucra y va a responder como ha respondido siempre. A nivel organizativo y a nivel deportivo, va a ser un éxito y van a dar mucho espectáculo. Creo que es de valorar a todos los involucrados y los pontevedreses, a disfrutarlo.

–La Federación Internacional eligió Pontevedra para este evento por unanimidad. En el ámbito televisivo y para los atletas, ver las calles llenas tiene que ser algo muy positivo.

–Por supuesto. Yo, desde luego, llevo compitiendo más de 20 años y una de las mejores experiencias que tengo es haber ganado un Campeonato Mundial de Larga Distancia aquí en Pontevedra. No es el título más importante de mi trayectoria, pero la sensación que viví de correr por las calles de la ciudad con tanto público animándome, eso te queda ahí. Es lo que quiero que experimenten mis compañeros triatletas a la hora de competir sábado y domingo. Que vivan ese ambiente porque va a ser muy especial para ellos también.

–Comentaba durante la presentación de los recorridos que entre los favoritos está gente como Alex Yee, Hayden Wilde o el campeón olímpico Blummenfelt. ¿Cómo ve a la delegación española para esta cita?

–Tenemos nuestras opciones. Los chicos han estado compitiendo muy bien, bastante regulares. Ha habido varios top-10. Roberto Sánchez es quizá el que está consiguiendo mejores resultados. Tenemos a David Castro, que es capaz de quedar adelante. Es difícil ver a un español en el podium, porque es complicado, pero desde luego que van a jugar un papel importante en la carrera y pueden estar delante disputando. En categoría femenina, creo que Miriam [Casillas], que es nuestra mejor situada en el ránking, ha tenido algún problema de lesiones pero va a estar aquí. Anna Godoy seguro que va a estar bien y Sara Guerrero, que está cogiendo experiencia, también. Creo que en España estamos malacostumbrados a ver a Fernando Alarza, Mario Mola y a mí ganando mundiales, pero el nivel medio sigue siendo muy bueno y son triatletas jóvenes con capacidad de seguir progresando.

–Con respecto al recorrido, ¿los que hayan participado en la Copa del Mundo del año pasado pueden contar con una cierta ventaja diferencial al haber competido ya aquí?

–Conocer el circuito siempre es importante, sobre todo en situación de competición, porque todos van a rodar y lo van a ver, pero no es lo mismo el ritmo competitivo que entrenando. A mí siempre me gustaba que si sabía donde era un gran evento, si podía competir el año anterior, intentaba hacerlo. No vas a tener mucha ventaja pero te da más confianza.

–Las grandes diferencias se podrán ver en la carrera a pie.

–Yo creo que sí. El nivel es tan parejo... Seguramente, los triatletas franceses intenten la escapada al principio, con una natación muy rápida e ir en bici muy deprisa, sobre todo para dejar fuera a Alex Yee y a Hayden Wilde. Creo que lo van a tener complicado y probablemente se decida en la carrera a pie. Ahí hay gente que corre mucho y es difícil predecir, pero quizás Yee está un puntito por encima en las últimas pruebas. Pero lo cierto es que es una carrera nueva y puede pasar de todo.