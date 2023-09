Producciones Mutantes presentará sus dos videoclips para la banda americana Eagles of Death Metal en el Teatro Principal, el 21 de septiembre. Se trata de una proyección especial, en la que estará presente con una videoconferencia el líder de la banda, Jesse Hughes, y la actriz protagonista de los videoclips, María Roja. God of thunder y It’s so easy son las canciones a las que la empresa pontevedresa les puso imagen, con una historia común entre ambos vídeos.