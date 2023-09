Vuelta al ruedo en los gimnasios en septiembre

No hay excusa que valga. Septiembre ha vuelto y con él la mayoría de los usuarios. Con la vuelta a la oficina, son muchos adultos quienes aprovechan para incluir el ejercicio físico en su rutina. Sin duda, Pontevedra se ejercita y está concienciada de la importancia del ejercicio físico. Ejercitarse, lo saben bien los pontevedreses, no solo es una cuestión de “ponerse fuerte” o tonificarse, sino que hay auténtica cultura del deporte y gusto por mantenerse sano, activo y en forma.

Todavía en proceso de adaptación, pues hasta octubre no suelen llenarse las plazas, las horas más cotizadas del día son la mañana temprano y a última hora, fuera del horario laboral, aunque también hay quien aprovecha a mediodía. Conscientes de la alta demanda, solo cierran los domingos. Los horarios se adaptan y alargan la jornada hasta las 23.0 horas en muchos casos, y eso que abren a primerísima hora de la mañana.

Nuevas formas de ejercitarse

Si bien hace unos años las máquinas eran las estrellas del gimnasio, la oferta creciente de clases variadas deja clara la tendencia: la gente busca un punto de encuentro en el gimnasio y prefiere el seguimiento y acompañamiento de los profesionales.

Huérfana del gimnasio Budo, la ciudad sigue fiel al ejercicio físico y ya cuenta con negocios variados y distintos a los gimnasios. Proliferan, pues, los centros de entrenamiento personal y otras modalidades de locales de entrenamiento físico. Cada uno de tamaño medio cuenta con cientos de clientes durante todo el año.

Una clave es el precio, pues no es lo mismo acudir a un centro donde las clases están más acotadas y personalizadas que a un concepto distinto de entrenamiento, donde decenas de máquinas están listas para usarse. En cualquier caso, los precios rondan entre los 25 y los 70 euros en las distintas opciones. Un nuevo gimnasio lowcost también está a punto de abrir en la ciudad, un poco lejos del centro, para que todos los rincones de la ciudad queden cubiertos. Estos espacios, en cambio, suelen estar más condicionados por la estacionalidad de su clientela.

En el centro de entranamiento Exalta, por ejemplo, explican que no hay un tipo concreto de personas en el gimnasio, pues la oferta es tan variada como el cliente.

Como ejercicio único o bien complemento de otras actividades físicas, hay quien lo hace por salud, por indicación del médico, por desconexión o por alcanzar una meta. Ofrecen planes de entrenamiento y clases. Asimismo, hay interés creciente por las distintas modalidades de artes marciales, lucha y defensa personal.

Todas las opciones caben en los gimnasios de Pontevedra, que pueden contarse por decenas. Muchos jóvenes, a primera hora, o bien en horario nocturno, se apuntan también: Exalta dispone de una tarifa joven para ellos. También indican que aunque antes había muchas altas en septiembre, especialmente a mediados e incluso octubre, cada vez más amantes del gimnasiocontinúan ejercitándose durante la temporada estival.

El mes fuerte, en cambio, no es este: octubre concentra más clientes. Por eso, la cifra de personas que se apuntan en septiembre puede no parecer tan distinta. No hay un perfil de edad: todo el mundo se ejercita. Quienes más se valen de las clases son ellas, por ejemplo, aunque cada vez más mujeres se suman a las máquinas y a las pesas. Por ejemplo, Gimsport ofrece aulas de modalidades tan variadas como karate, zumba, boxeo, gap, fitball y muchos otros.