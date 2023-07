Atención Primaria perdió 8 médicos en un año en la ciudad y otros 6 en el resto de la comarca

La ciudad de Pontevedra ha perdido 8 médicos de Atención Primaria en un año, lo que supone una merma en el servicio del 10,9% entre 2021 y 2022. Lo afirma el propio Servizo Galego de Saúde (Sergas), según los datos publicados por el Instituto Galego de Estatística (IGE). En el área de influencia de la capital –incluyendo los municipios de Marín, Sanxenxo, Poio, Caldas de Reis, Cerdedo-Cotobade, Vilaboa, Ponte Caldelas, Barro, Moraña, Cuntis, Portas, Campo Lameiro y A Lama–, la pérdida de facultativos es de seis médicos menos en dichos municipios.

Es destacable que la ciudad de Pontevedra tenían en 2022 el mismo número de facultativos en Atención Primaria que en 2010, pero con unas 4.200 personas más en el censo, según los datos del propio IGE. Esto supone que un 10,9% menos de médicos de Atención Primaria atienden a un 5% más de población.

La merma de profesionales y servicios en Atención Primaria es algo que vienen denunciando tanto la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública como todos los colectivos sectoriales y locales de este ámbito, que desde hace años demandan mayor inversión en el sistema sanitario público.

Ciudad

En el último año analizado por el IGE, la evolución de los recursos humanos en Atención Primaria de la ciudad supone la incorporación de dos ATS/DUE (Ayudante técnico sanitario, o diplomado universitario en enfermería) y otros tantos fisioterapeutas y administrativos.

En este año, los centros de salud de la ciudad mantienen el mismo número de auxiliares de enfermería (12 en total, si bien en 2010 había 13), así como 3 celadores (en 2010 eran 4), 4 asistentes sociales, 3 farmacéuticos, 5 matronas, 4 odontólogos, y 9 pediatras. No hay ningún profesional de Psicología en la Atención Primaria de Pontevedra.

Se mantienen las mismas cifras en recursos humanos desde hace una década en los servicios de Farmacia, Matrona, Odontología y Pediatría. Hasta 2017 había en la ciudad 4 profesionales denominados Técnico especialista. Desde 2018 no hay ninguno.

Área metropolitana

En cuanto al área de Pontevedra, Marín ha perdido 3 médicos de Atención Primaria en el período 2021-2022 para quedarse con 20, Caldas de Reis perdió 2 (tiene 8), Ponte Caldelas cede un facultativo para quedase con 3, mientras que Sanxenxo mantiene los 14 que tenía un año antes, así como Poio (9 médicos).

En los restantes municipios del área, Cerdedo-Cotobade mantiene sus 7 médicos, Vilaboa 4, Barro tiene 2, Moraña 3, igual número en Cuntis, Portas cuenta con la atención de 2 facultativos, Campo Lameiro 1 y A Lama 2.

Al margen de los médicos, los centros de Atención Primaria del área de Pontevedra han perdido un auxiliar de celador en Sanxenxo y han ganado tres profesionales de Farmacia (en Caldas, Marín y Vilaboa), dos de Fisioterapia (en Pontevedra), otros dos de Pediatría (uno en Cuntis y otro en Ponte Caldelas), así como dos funcionarios de labores administrativas en la capital.

En los datos aportados por el Sergas están incluidas las unidades de primaria, unidades de apoyo y unidades de urgencias.

Sin pediatra ni matrona en varios municipios

Los centros de salud de Marín disponían en 2022 de 20 médicos cuando en 2010 tenía 30, así como 23 ATS (en 2018 eran 26) y 3 auxiliares de Enfermería, uno menos que hace una década. Se suman a la plantilla de Atención Primaria de Marín 12 administrativos, un asistente social, un farmacéutico, una matrona, un odontólogo y cuatro pediatras (en estos últimos casos el mismo número que hace una década). Servicios como el de pediatría y matrona no están en todos los municipios del área.

Sanxenxo tenía en 2022 de 14 médicos (cuando en 2018 tenía 15), así como 16 ATS, un auxiliar de Enfermería, 4 celadores, otros tantos administrativos, un farmacéutico, dos fisioterapeutas, una matrona, un odontólogo, dos pediatras y un trabajador de personal de oficios, que en este caso el único que se conserva en los centros de salud del área.

Poio tiene 9 médicos, 10 diez ATS, un auxiliar de Farmacia, un celador, 4 administrativos, una matrona y dos pediatras, los mismos que hace una década. En Ponte Caldelas hay 3 facultativos, otros tantos ATS, dos administrativos, una matrona y un pediatra. El Centro de Saúde de Vilaboa cuenta con 4 médicos y otros tantos ATS, así como 2 administrativos, un farmacéutico, una matrona y un pediatra. Por su parte, Campo Lameiro cuenta con un médico (cuando una década atrás tenía dos) un ATS y un administrativo, mientras que Cerdedo-Cotobade dispone de 7 médicos, 6 ATS, 7 administrativos y un fisioterapeuta. En A Lama se mantienen los 2 médicos y 2 ATS, así como un administrativo del Sergas.

Umia

Caldas de Reis tenía en 2022 un total de 8 médicos de Atención Primaria, cuando entre los años 2010 y 2017 tenía 11 facultativos en sus centros. Este municipio mantiene igualmente desde hace más de una década 11 ATS, un auxiliar de Enfermería, 4 celadores y 3 administrativos. Además, la capital del Umia cuenta con un asistente social, un profesional de Farmacia, un fisioterapeuta y dos pediatras. Cuntis dispone de 3 médicos de Atención Primaria, cuando en 2020 había 4. Igualmente, este municipio dispone de 3 ATS, 2 administrativos, una matrona y un pediatra. Los centros de salud de Moraña cuentan con 3 médicos, los mismos que hace una década, 3 ATS, un celador y un administrativo. Barro tiene dos médicos, otros tantos ATS y un pediatra y en Portas hay dos médicos, un ATS un administrativo y una matrona.

Denuncian saturación en el PAC de Marín

La Plataforma pola Defensa do Centro de Saúde de Seixo (Marín) volvía a denunciar el pasado fin de semana que las Urgencias del PAC de Marín estaban “saturadas”, mientras que en el Centro de Saúde no había ningún médico en el turno ordinario de tarde “cuando tenía que haber dos. Tan solo hubo una médica con prolongación de su jornada de mañana dos horas más”, denunció este colectivo el pasado sábado. La Plataforma pola Defensa do Centro de Saúde de Seixo explica que habitualmente el Centro de Saúde de Marín cuenta con médicos en turnos de mañana y de tarde y que en este último debería haber dos facultativos. “Al no haber ninguno, a esos pacientes solo les queda acudir a las Urgencias del PAC, a ver si son atendidos”. Las urgencias del PAC atiende de las 15.00 horas a las 8 de la mañana del día siguiente –expone la plataforma–, pero el pasado sábado solo había un médico, según denunció la plataforma a través de sus redes sociales.