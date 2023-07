La Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE) ha inaugurado este lunes la quinta edición de su Diploma Avanzado en Relaciones Internacionales (DARI), el primer programa español de negocios internacionales de carácter intercultural que se imparte en Galicia, con un acto institucional de apertura que tuvo lugar en la Sede de Afundación y en el que estuvieron los 19 estudiantes de la UIBE y de la UIE participantes en esta edición. Intervinieron Matías Mariella, estudiante de la UIE; Hu Jiayi y Chen Zuoyu, estudiantes de la UIBE; Óscar Álvarez, director de la Residencia de Estudiantes Afundación, y Begoña Jamardo, coordinadora de Relaciones Internacionales de UIE.

Hasta el próximo 27 de agosto, 14 estudiantes chinos procedentes de UIBE, la Universidad de Economía y Comercio Internacional de Beijing, y 5 estudiantes de UIE, la Universidad Intercontinental de la Empresa, participarán en esta experiencia que combina la formación en el ámbito empresarial, las visitas a empresas e instituciones gallegas y la realización de actividades turísticas y de ocio.

Begoña Jamardo, coordinadora de Relaciones Internacionales de UIE, destacó la elección de Pontevedra para este programa "porque es una ciudad maravillosa en la que todos nuestros estudiantes internacionales se sienten como en casa" y subrayó que el programa DARI, junto a las otras acciones desarrolladas en este ámbito, "convierten a UIE en la universidad líder en Galicia al impulsar el conocimiento educativo y empresarial entre Galicia y China, para ayudar a fortalecer las relaciones entre nuestros países".

Chen Zuoyu, estudiante de UIBE, comentó que, aunque hace solo unos días que han llegado, "Galicia ya nos ha dejado impresiones inolvidables, pero lo mejor de todo son las personas, son muy amables. Sin duda alguna, nos enriquecerá para mejorar el conocimiento de la lengua española, de su cultura, establecer amistad con los jóvenes locales y, por supuesto, dejar una huella extraordinaria en nuestro expediente. Esperamos que a través de esta oportunidad podamos también profundizar en la difusión de la cultura china entre los jóvenes españoles".

Hu Jiayi, que es la segunda vez que visita España, remarcó el entusiasmo de los españoles en general y de Pontevedra, en particular: "la sonrisa de la gente en la calle y también la vida lenta y tranquila, que no se puede experimentar en Beijing". Definió este programa como una gran oportunidad: "creo que no solo haremos nuevos amigos, sino que podremos charlar e intercambiar nuestros diferentes puntos de vista para que las dos culturas, la china y la española, se entiendan mejor".