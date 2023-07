La oferta de cesión del Hospital a la UVigo frena la ampliación del campus en la parcela de Tafisa

El viejo proyecto de la Universidade de Vigo de convertir los terrenos de la antigua Tafisa –en concreto una parcela de 20.000 metros cuadrados cedida por el Concello– en una ampliación del campus pierde fuerza. La oferta de la Xunta al Rectorado para utilizar el Hospital Provincial como sede universitaria una vez que quede sin usos sanitarios (no antes de 2025) ha llevado a la UVigo a “cambiar sus prioridades”. Así lo ha confesado el rector, Manuel Reigosa, en la última sesión del Claustro de la universidad.

Según la información facilitada por la propia institución académica, el rector explicó, con respecto al campus de Pontevedra, que “al inicio del mandato era una prioridad básica el denominado Edificio Modular de Tafisa, una parcela de gran tamaño al lado del río que cumple todas las necesidades que tenemos”, pero ahora “esto cambio con la oferta de la Xunta de Galicia de utilización del edificio del Hospital Provincial (cuando esté en marcha el Gran Montecelo), donde ya se imparte la titulación de Enfermería y que puede hacer variar el cronograma, pues se trata de un lugar con muchísimos metros construidos, en pleno corazón de la ciudad y muy bien conservado”.

Añadió que “si bien el nuevo grado en Deseño arrancará en el edificio administrativo de Benito Corbal (de propiedad autonómica), esto es una solución temporal, ya que se trata, simplemente, de dos plantas de un edificio”. Reigosa señala, finalmente, que “la decisión final que se tome para Pontevedra tendrá que hacerse con mucha lógica y, sobre todo, con mucha visión de futuro”.

De este modo, queda en suspenso el viejo plan para actuar en el solar de Tafisa, una ampliación que parecía cerrada hace apenas diez meses. En septiembre de 2022, la UVigo y el Concello pactaban la entrega definitiva de esa parcela de 20.000 metros cuadrados que ya se puso a su disposición hace años para el Edificio das Artes, pero que la crisis dejó en el cajón. Con esta cesión, la propiedad pasaría a manos de Universidad para crear un edificio modular, más pequeño que el inicialmente diseñado y que, según los planes de entonces, albergaría el grado en Diseño y el máster en Diseño y Dirección Creativa en Moda, así como la Facultade de Dirección e Xestión Pública.

En aquellos momentos, el proyecto de creación de un nuevo edificio en los terrenos de la antigua Tafisa era la “piedra angular” del futuro del campus para Reigosa, pero la oferta de cesión del Hospital ha trastocado por completo esos planes.

De hecho, hace poco más de una semana la Xunta y las tres universidades públicas gallegas –A Coruña, Vigo y Santiago– firmaban un plan de infraestructuras, dotado de 100 millones de euros en total, para el mantenimiento, la rehabilitación y la optimización de espacios y edificios situados en los siete campus. El rector de la UVigo, Manuel Reigosa, recordaba entonces que el de Pontevedra es el único campus que no tiene una residencia universitaria, para lo que se recurrirá a una remodelación de espacios en el actual Hospital Provincial, sin descartar otros usos universitarios.

De hecho, el inmueble ya alberga ahora, como titulación adscrita, los estudios de Enfermería, si bien la Diputación y la UVigo negocian su transferencia y la creación de la futura Facultade de Enfermería, que agrupará las tres escuelas públicas actuales, en Pontevedra, Vigo y Ourense. El Hospital se baraja como sede central de este futura oferta académica. El asunto también fue objeto de debate en el Claustro, donde el rector, explicó que se trabaja en mejorar la memoria y espera “que pueda pasar a aprobación en el siguiente Consello Galego de Universidades” y que “podamos tener la matrícula de primero en los tres campus abierta en el curso 2024/2025”.

Una encuesta sobre la necesidad de una residencia de estudiantes

La UVigo tiene en mente crear una residencia de estudiantes, la primera con la que contaría en Pontevedra en el cuarto de siglo de presencia en la ciudad. El Hospital Provincial es el espacio elegido. Por ello, la UVigo quiso conocer si existe demanda real de un alojamiento de este tipo por parte de los estudiantes. Con ese fin, el Vicerrectorado del campus pontevedrés puso en marcha en febrero una encuesta virtual dirigida a los alumnos. “El objetivo es conocer cuáles son las necesidades reales de alojamiento de los estudiantes del campus”, explicaba entonces la vicerrectora Eva María Lantarón, sobre la encuesta, cuyos resultados están a punto de conocerse. En este cuestionario se preguntaba a los alumnos tanto por los estudios que cursan en el campus local como por sus municipios de origen y de residencia, así como por el medio de transporte que utilizan para desplazarse a sus centros de formación. También se les pregunta si estarían a favor de la creación de una residencia, si les interesaría ser usuarios de ella en qué periodos de su etapa formativa. Como recuerda Lantarón, el campus ofrece varias “titulaciones únicas” en Galicia, lo que significa que en la ciudad se forman estudiantes que vienen de toda la geografía gallega, así como de otras comunidades.

Un ahorro global de energía en todas las sedes universitarias frente al aumento en Pontevedra

Las medidas urgentes de ahorro energético evitaron a la UVigo un gasto de 517.000 euros y la emisión de 950 toneladas de CO2 a la atmósfera. A pesar de ello, el impacto de la subida de los combustibles –el precio del gas se cuadriplicó y el gas se multiplicó por dos– se dejó notar en la factura global, que se incrementó en 260.000 euros respecto al invierno anterior. Aún así, el equipo de gobierno considera que el plan fue un éxito y aboga por mantenerlo aunque se reduzcan los precios de la energía y teniendo en cuenta las correcciones realizadas durante su puesta en marcha. El adjunto al rector para la Sostenibilidad, Jacobo Porteiro, presentó los resultados durante el último claustro del curso, que se celebró en el campus de Ourense. Reconoció que las medidas implantadas fueron “de impacto”, sobre todo, las referidas a la calefacción y agradeció la “colaboración enorme” y la “paciencia” de toda la comunidad universitaria, especialmente, del personal de las conserjerías de los centros. Gracias a su labor y a la comisión de seguimiento, que recibió 365 comunicaciones desde la implantación del plan en noviembre, la UVigo pudo ajustar las acciones para que no afectasen al confort de trabajadores y estudiantes. En el caso de la factura eléctrica, la reducción global del consumo fue del 4,56% entre noviembre y marzo, incrementándose en los primeros meses de 2023 gracias a las plantas fotovoltaicas y alcanzando en ese último mes el 13% . Por campus, la mayor disminución se produjo en el de Ourense, mientras que en el del Pontevedra hubo un aumento. Y el gasto total que se ahorró la Universidad fue de 64.433 euros respecto al invierno anterior, además de no emitir 61,2 toneladas de CO2. La reducción lograda en el consumo de gas natural fue mucho mayor, un 39,7%, lo que se traduce en 452.897 euros de gasto no realizado. Porteiro celebró el “éxito” alcanzado y destacó que las medidas de ahorro ya lograron recortar el consumo en el mes de noviembre en un 66%, estabilizándose en torno al 35% en los siguientes meses, cuando se efectuaron las correcciones necesarias para garantizar el confort en los espacios de trabajo. El equipo de gobierno también calcula que el consumo de gasóleo para calefacción disminuyó un 27,8% y, por tanto, el gasto evitado fue de 73.615 euros.