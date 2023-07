El comité de Ence está “tranquilo” porque “los recursos no tienen mucho recorrido”

Satisfacción y tranquilidad son las palabras más repetidas por los trabajadores de Ence y su entorno con respecto a la decisión del Tribunal Supremo de desestimar los incidentes de nulidad presentados por el Concello de Pontevedra y la Abogacía del Estado contra la sentencia favorable a la continuidad de la fábrica en su ubicación actual en Lourizán que el Alto Tribunal dictó el pasado mes de febrero. Aunque todavía cabe interponer recursos ante el Tribunal Constitucional y la justicia europea –y el Concello ha confirmado en varias ocasiones que llegará hasta el final en su lucha–, hay calma en todo lo que rodea a la compañía que, aunque no ha querido manifestarse todavía acerca de esta decisión del Alto Tribunal, trasladó en anteriores ocasiones que su gabinete jurídico considera que los posibles recursos ante el Tribunal Constitucional no tendrán recorrido porque no creen que se hayan vulnerado derechos fundamentales.

La presidenta del comité de oficinas de la fábrica, Ana Cedeira, confirmó que los trabajadores están “tranquilos, y satisfechos. Como era algo que ya esperábamos, no estábamos excesivamente preocupados, porque la sentencia del Supremo del 7 de febrero ya se veía que era firme y todo esto son recursos extraordinarios”. En este sentido, señaló que, “desde la prudencia y la experiencia, por lo que dicen nuestros abogados, estos recursos no tienen mucho recorrido, pero vamos a esperar. Lo que nos importaba realmente era el Tribunal Supremo, que es el órgano más alto de este país”. Cedeira añadió que “no me sorprende que el Concello vaya a acudir al Constitucional, y si pierde en el Constitucional ya ha dicho también que va a ir a Europa. A mí lo que me parece indignante es que se haga esto con dinero público. Un alcalde lo que tiene que hacer es velar por los derechos de los vecinos, por su seguridad y también por su situación laboral y por que una ciudad como es Pontevedra crezca, pero este hombre lo que quiere es quitar 5.000 puestos de trabajo”. Con la tranquilidad que da este nuevo respaldo del Tribunal Supremo, la presidenta del comité de empresa apunta que “ahora toca invertir y poner a punto la fábrica, toca reactivar el plan social y toca reforzar el diálogo y la buena relación con el entorno. Yo creo que ahora hay que dar un paso más allá y tener una buena relación con el entorno, cuidarlo, para ir de la mano con la ciudad y con los vecinos de Pontevedra. Sobre todo, con la gente que nos quiere, que ya nos quería, pero también con esa gente que no nos quiere porque quizá alguien le ha lavado el cerebro, o porque les han metido ideas irreales en la cabeza, pues yo creo que ahora toca demostrar que todo eso no es verdad, que no es cierto. Creo que esos son los pilares fundamentales”. Cedeira insistió en que, “ahora mismo, desde el punto de vista de los comités, lo que tenemos que hacer es apostar y exigir a la empresa inversión, poner a la fábrica a punto para ser puntera y líder en el sector, y aquí en Galicia, reactivar plan social y cuidar el entorno y las relaciones con todos”. Lores: “Esta es una de las condenas más graves que puede tener una ciudad” El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, confirmó que acudirá al Tribunal Constitucional para recurrir la sentencia del Tribunal Supremo sobre Ence que da validez a la prórroga de 60 años de la concesión de la fábrica en Lourizán. El regidor entiende que era “previsible” el auto del Tribunal Supremo contrario al incidente de nulidad presentado por el Concello y la Abogacía del Estado contra la sentencia dictada por el mismo tribunal el pasado mes de febrero. “No se dieron muchos casos en los que un tribunal se enmiende la plana a sí mismo”, comentó Lores sobre este auto emitido por el Supremo apenas dos meses después de la presentación del recurso por parte del Consitorio. “Sabíamos que en el Supremo estaba atado y bien atado, pero era un paso que había que dar” , señaló el alcalde que, en este sentido, dijo que “yo quiero, y que se me entienda bien, agradecerle al Tribunal Supremo su agilidad y que fuera conciso a la hora de manifestar su opinión”, ya que de esta manera “nos abre el próximo paso, que es presentar el recurso ante el Tribunal Constitucional”. Lores recordó que el Concello de Pontevedra ha contratado los servicios del despacho de abogados Caamaño, Concheiro & Seoane (CCS Abogados) para coordinar la estrategia jurídica asumiendo el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. “Estamos trabajando ya en ello”, indicó sobre ese recurso que se presentará “en breve”. Según afirmó el alcalde, en el equipo que dirige Francisco Caamaño, quien fue ministro de Justicia entre 2009 y 2011 durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, “entienden que hay muchísimos argumentos jurídicos” alrededor de la “indefensión” que alega la administración local, ya que ni el Supremo ni la Audiencia Nacional atendieron todas las argumentaciones presentadas contra la concesión de la prórroga. “A la espera del dictamen del Tribunal Constitucional, en el caso de que fuera negativo, indiscutiblemente vamos a ir a los tribunales de la Unión Europea, eso está acordado así”, avanzó el regidor, que confía en que esta última instancia española “sea favorable a los intereses de los pontevedreses” antes de abrir la vía judicial europea en la que, en último caso, tiene esperanzas porque hay precedentes de “sentencias favorables al medio ambiente y al interés general frente a grandes empresas”. “Creemos que tenemos todo el derecho del mundo a recuperar el dominio público marítimo terrestre en una concesión que no debió hacerse nunca”, sentenció Lores, “este Concello, mientras yo sea alcalde, no va a dejar de luchar por recuperar la ría de Pontevedra”, ya que está convencido de que la ubicación de la fábrica de celulosas en Lourizán es “una condena de las más graves que puede tener una ciudad y una comarca”. Satisfacción en el puerto y el Concello de Marín Esta nueva decisión del Supremo favorable a la continuidad de Ence en la ría de Pontevedra ha sido recibida con gran satisfacción por el Concello de Marín, la Autoridad Portuaria de Marín y las empresas auxiliares que trabajan con la fábrica de celulosas. La alcaldesa de Marín, María Ramallo, apuntó que esta decisión es muy positiva porque supone “una garantía jurídica” para muchas empresas de cara al futuro. Por su parte, el puerto de Marín destacó que Ence es uno de sus principales clientes, ya que el transporte de la pasta de papel que fabrica se hace a través del puerto, por lo que su continuidad en Lourizán es una buena noticia. Por su parte, el presidente del Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez, señaló que esta decisión del Supremo “confirma una vez más la legalidad y viabilidad de este proyecto empresarial en nuestra ciudad” y destacó que su partido “ha estado siempre a favor de los puestos de trabajo que genera la empresa”. Considera que la resolución del Tribunal Supremo “respalda la postura del partido en defensa del desarrollo económico y social de Pontevedra”. El líder del PP de Pontevedra mostró su preocupación por la postura del alcalde Lores, que según su opinión mantiene “una política antiempleo que ha convertido a Pontevedra en la capital del paro. Es lamentable que el alcalde haya generado inseguridad jurídica, alejando a grandes empresas y perjudicando a los pontevedreses”. También criticó que el Concello tenga que asumir las costas procesales, incluyendo los honorarios del despacho de abogados Caamaño, Concheiro & Seoane.