“Lo fundamental es traer una decisión firme de abandonar el hábito de fumar”

La Asociación Española Contra el Cáncer en Pontevedra celebrta un nuevo curso de deshabituación tabáquica presencial, con el objetivo de ayudar a la población fumadora a abandonar este hábito y reducir los factores de riesgo para desarrollar cáncer de pulmón y otras enfermedades crónicas. Este programa, que cuenta con una tasa de éxito del 60%, está dirigido a cualquier persona mayor de 18 años que haya decidido o esté interesada en dejar de fumar y se desarrolla todos los jueves durante siete sesiones, desde el 25 de mayo. Las sesiones están dirigidas por Rebeca Castro, técnica de prevención de la AECC y son de una hora y media de duración, en horario de 12.00 a 13.30 horas, en la sede de la entidad en la calle Eduardo Pondal de Pontevedra.

– Un nuevo curso de deshabituación tabáquica en Pontevedra. ¿Se puede deducir de esto que hay una gran demanda entre la ciudadanía?

– Siempre tienen mucha demanda, aunque es cierto que en esta ocasión, como es horario de mañana, se ha anotado menos gente. Por ahora tenemos cuatro participantes. Había más gente anotada, pero siempre hacemos una entrevista previa de valoración y ahí algunas personas se nos caen, tanto por ellas como por nosotros, que podemos ver que este no es el curso más adecuado para ellas.

– ¿En qué sentido? ¿Qué otras opciones tienen?

– Nosotros tenemos un sistema que incluye una App, Respirapp, que es muy útil para la reducción del consumo de tabaco. El curso está bien según el momento vital de la persona. Si tiene muchos frentes abiertos en su vida, quizá lo menos aconsejable es que abra uno más, sobre todo porque es un proceso de deshabituación de una adicción y al final esto genera una desestabilización a nivel emocional, momentos de estrés... Si una persona tiene otros frentes abiertos y otros temas que resolver, a nivel de gestión igual no es su momento ahora.

"Cuando pasan dos o tres semanas sin fumar les notamos una luminosidad en la cara que es increíble"

– ¿Quién es más fácil que deje el tabaco: una persona que lleva muchos años o alguien recién iniciado en el hábito?

– No hay un dato en función del tiempo que se lleva fumando. La clave es querer dejarlo, tener la motivación para ello. Por ejemplo, hay personas que si vienen al curso por presión social o familiar, aquí no van a encontrar el éxito; primero tendrían que trabajar en su motivación. Lo fundamental es traer una decisión firme de abandonar el hábito.

– ¿Los cursos se pueden combinar con medicación o parches?

– Con temas de nicotina no, porque nosotros al principio del curso hacemos una reducción gradual del consumo de nicotina, no es un corte brusco. Es una disminución pensada para paliar los síntomas de abstinencia, por lo que si sacamos nicotina por un lado y la metemos por otro no estaríamos avanzando. Hay personas que utilizan un fármaco financiado por el Sergas y deciden usarlo al tiempo que hacen el curso, nosotros ni lo aconsejamos ni lo desaconsejamos, tiene que ser algo pautado por su médico de cabecera.

– ¿Cómo llegan hasta la asociación los interesados en el curso?

– Siempre que llega alguien le preguntamos cómo se enteró de la existencia de este curso. A veces es por la prensa, a veces por el voluntariado y a veces también por los profesionales sanitarios, que nos conocen y saben que hacemos este curso y los derivan. También se enteran por las mesas informativas que sacamos a la calle.

"El tabaco es la primera causa de muerte prevenible en el mundo"

– La AECC cifra en un 60% la tasa de éxito...

– Yo incluso hablaría de un porcentaje incluso más alto para aquellas personas que acuden a las siete sesiones. El resto son personas que se quedan por el camino, bien porque pierden la motivación, bien porque no pueden seguir acudiendo. Normalmente, durante el curso ya van notando el cambio físico: con la mejora en la percepción de olores y sabores, expectoración con moco, respiración, capacidad física... Algo que sí percibimos clarísimamente es la piel. Cuando llegan los primeros días tienen una piel, mientras que cuando pasan dos o tres semanas sin fumar les notamos una luminosidad en la cara que es algo increíble.

– Recordemos al lector las consecuencias de fumar.

– Podríamos dedicarle una hora entera a las consecuencias del hábito, sobre todo a largo plazo, ya que es la primera causa de muerte prevenible en el mundo: uno de cada tres cánceres se debe al tabaco, y no solo de pulmón y laringe, sino que hay hasta 16 tipos que se relacionan. También hay trastornos cardiovasculares y respiratorios. Por lo tanto, lo más grave está en esas enfermedades no transmisibles que son responsabilidad de haber fumado durante años.