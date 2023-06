Varias autoridades y representantes de las fuerzas políticas de la ciudad se congregaron este lunes a las puertas de la sede de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra para condenar de forma unánime el asesinato machista ocurrido en la localidad coruñesa de Oia, donde la fallecida fue abatida con un disparo de escopeta por su expareja, un Guardia Civil que posteriormente se quitó la vida.

"Nos concentramos por un motivo que no nos gusta a ninguno. La lucha continúa. No se me ocurre otra cosa. Es una lucha compleja, complicada. Llevamos muchos años haciendo un esfuerzo de información, de formación, de acompañamiento a las víctimas de violencia machista, pero los objetivos no se consiguen fácilmente. Quiero transmitirle a todas las mujeres que están sufriendo violencia que no están solas, que la sociedad mayoritariamente está con ellas y tenemos que hacer un esfuerzo para cambiar esta plaga que asesina por ser mujeres", afirmó el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores.

Por su parte, la subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba, se expresó en la misma línea que el regidor. "Queremos manifestar una vez más nuestra profunda tristeza y nuestra repulsa por el asesinato. Es una lacra que asesina a las mujeres y que tanto las Administraciones como la sociedad están empeñadas en su erradicación", aseguró.

Además, la representante del Ejecutivo en la provincia explicó que la mujer asesinada, de 44 años, denunció a su expareja, que fue condenado por violencia de género y tenía una orden de alejamiento e incomunicación con la víctima. En ese sentido, aseguró que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado realizaron 56 actuaciones tras la condena a su expareja.

Por otra parte, Larriba aclaró que no hay constancia de ningún quebranto en las órdenes de alejamiento e incomunicación y que el arma utilizada para el asesinato no estaba incluida en el registro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado españolas ni portuguesas, que era otra de las posibilidades que se barajaban.

Además del minuto de silencio celebrado en la Subdelegación, la Diputación de Pontevedra se sumó al luto oficial arriando sus banderas a media asta. También está previsto que se celebre a las 20.00 horas en las puertas de la Audiencia Provincial una concentración pública, que tendrá una réplica en más de quince concellos de toda Galicia.