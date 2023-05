Las aristas que separan a Lores y Puentes

El nuevo mandato municipal comenzará el 17 de junio, con la toma de posesión de la corporación salida de las urnas el 28-M y la elección, en esa misma sesión, del alcalde. Para entonces, el BNG, con 9 ediles, deberá tener cerrado, al menos, un principio de acuerdo con el PSOE si Miguel Fernández Lores quiere iniciar su séptimo mandato. Sin los cinco votos socialistas expresamente a favor del candidato nacionalista será Rafa Domínguez (PP) el dueño del bastón de mando, como aspirante más votado y con más concejales (11). Nadie parece dudar de que se llegará a ese acuerdo, pero no será fácil. Antes Lores e Iván Puentes, el cabeza de lista del PSOE, deben limar las notables aristas que los distancian y que se han afilado en los últimos meses, tanto en la campaña electoral como en los meses anteriores.

Puentes ya ha adelantado que no votará a favor de Domínguez, pero eso no garantiza que lo haga a favor de Lores y, aunque “no hay líneas rojas”, si tiene una estrategia clara para que la “visión socialista” tenga peso en el futuro gobierno local. El BNG, como en mandatos anteriores, esgrimirá la fuerza de los votos, pero, de entrada, parte en una posición débil.

Ence, el PXOM, Pontevedra Flúe, la ubicación del mercadillo, el modelo de ciudad y Reina Victoria, los “lombos”... La lista de discrepancias es grande y compleja de resolver.

Tras la marcha Tino Fernández y la sentencia que avala la prórroga de su concesión, el PSOE sigue en contra de la ubicación, pero asumen que habrá que convivir con la fábrica.

El BNG se opone a reabrir Reina Victoria, el PP quiere volver a la situación anterior y el PSOE propone una vía intermedia pero que permite el paso de los coches de forma limitada. El asunto puede provocar tensiones en la negociación del pacto de gobierno.

El traslado del mercadillo a la Alameda levantó ampollas en el gobierno local por el rechazo del BNG a la ubicación y el momento elegidos por los socialistas.

El PSOE quiere eliminar “lombos” en algunos viales hacia Montecelo para favorecer el tránsito de las ambulancias, pero el BNG nunca lo ha aceptado,

Lores reprocha a Costas que no apruebe el vial de Mollavao en el solar de los circos y el “silencio” del PSOE al respecto.

Menos cemento y más verde en un modelo urbano “que ya llegó a su fin”. El PSOE quiere cambiar el eje de actuación del BNG.

Ence.

No es, precisamente, un tema menor. El anterior portavoz socialista, Tino Fernández, se distinguió siempre por ser el concejal de toda la corporación más beligerante con la planta de Lourizán, incluso más que el BNG. Fue él el que propuso declarar a Mariano Rajoy “persona non grata” tras otorgar en 2016 la prórroga de la concesión de Costas a la empresa. Esa prórroga fue avalada hace pocos meses por el Tribunal Supremo, ya con Iván Puentes al frente del PSOE municipal (al menos en la práctica) y llega la primera “arista”: el BNG mantiene su cruzada judicial y social contra Ence, con una batería de recursos contra el fallo del Supremo. En cambio, Puentes, aunque contrario a la ubicación y favorable a su traslado en la comarca, abogó por “intentar acompasar y hacer compatible” el fallo judicial con la regeneración de la ría. Apostaba por exigir a la empresa “que invierta en Pontevedra lo que no invirtió en los últimos 60 años” y que “garantice y mantenga los puestos de trabajo en Pontevedra”.

Rutas sanitarias.

Es una vieja idea del PSOE desde que comenzaron a proliferar los “lombos” por toda la ciudad y los técnicos de las ambulancias alertaron de sus “perjuicios” a los pacientes en los traslados. Por ello, se planteó la creación de rutas sanitarias libres de estos elementos en viales próximos a Montecelo, una opción que el BNG nunca llegó a tener en cuenta. En el programa socialista para este mandato vuelven a figurar esas rutas sanitarias en recorridos como la ronda este, la avenida de Montecelo o el futuro vial perimetral del nuevo hospital.

Ubicación del mercadillo.

Fue uno de los encontronazos más sonados de la precampaña electoral, cuando el PSOE trasladó la feria ambulante a la Alameda en contra del criterio del BNG, que nunca ha aceptado esa ubicación y calificó la mudanza como “inoportuna”. Los nacionalistas quieren que los puestos continúen en Rafael Areses, al borde del río, pero los socialistas, con la presidenta de los ambulantes en su candidatura, están empeñados en “devolverlos al centro”. Por el momento es la Alameda, pero podría ser Campolongo cuando finalicen las obras en un edificio detrás de la iglesia de San José.

Reina Victoria.

Es otro tema espinoso, asociado al modelo urbano. El BNG ni quiere oír hablar de la reapertura al tráfico de la avenida para despejar de coches el entorno de Echegaray y el puente de A Barca (algo hasta ahora no logrado del todo), mientras que el PP apostó por regresar a la situación anterior. Iván Puentes propone una “vía intermedia”: peatonalizar, pero con un carril de circulación limitada. De no ceder el PSOE en este apartado, será otro punto de fricción, asociado al debate sobre el modelo urbano, la “estrella” que explota Lores cada día. Para los socialistas, en cambio, ese modelo ya no tiene más recorrido y apuesta por “menos cemento y más verde”, vinculado a la recuperación del río Lérez.

Pontevedra Flúe y PXOM.

El Plan de Urbanismo de Pontevedra es de 1989 y aún sigue en vigor, ya que en intento de elaborar uno nuevo quedó en el cajón hace años. Lores dice que recuperarlo llevaría a una situación urbanística peor, pero Puentes aboga por disponer de un nuevo documento. Además, también hay chispas en las relaciones del Concello con Costas que repercuten en el diálogo BNG-PSOE, ante la negativa de este departamento a aceptar el vial de Mollavao que el BNG propone desde hace años, pero en cambio anunciar 25 millones de euros para el programa Pontevedra Flúe de regeneración de la fachada fluvial que promueve el PSOE.