El Parque de Ánkar, en San Salvador de Poio, se llenó el sábado por la noche de público de todas las edades para disfrutar de los conciertos grauitos del festival Sons de Ánkar, que en su cuarta edición ha sido todo un éxito, tal y como confirma el Concello de Poio.

El recinto contó desde primera hora con muy buen ambiente y ya con la primera de las actuaciones, Xabier Díaz e As Adufeiras de Salitre, y fue aumentando a medida que tenían lugar los conciertos siguientes: Treixadura y As Tanxugueiras. Fue con estas últimas con quien más se llenó el parque, debido a su éxito a raíz de su participación el año pasado en el Benidorm Fest, con el que concursaron para representar a España en el festival de Eurovisión, algo que finalmente no consiguieron.

Desde la Concellería de Festexos agradecieron la colaboración y participación de Protección Civil, Guardia Civil y personal municipal.

El programa “Primaveira en Poio”, en el que se enmarca el Sons de Ánkar, continuará este domingo con la actuación de la Orquesta Marbella en la Praza Alfredo Romay de Samieira. El programa se cerrará el 16 de mayo con París de Noia y Los Coleguitas en la Praza da Granxa de Campelo.