Tres de los nombres más relevantes de la música tradicional gallega, máximos representantes de tres maneras muy distintas de entender la música de raíz, conforman el cartel de la edición de 2023 del festival Sons de Ankar, que este sábado llega a Poio. Es la primera vez que Tanxugueiras, Xabier Díaz e Adufeiras de Salitre y Treixadura coinciden en un mismo escenario. El festival se desarrolla en el parque de Ánkar, de San Salvador desde las 19.00 horas aproximadamente y la entrada es gratuita.

El trío de pandeireteiras formado por Aida Tarrío y Olaia y Sabela Maneiro (Tanxugueiras) se confirmó en 2022 como la gran revelación de la música tradicional gallega de los últimos tiempos. Midas, Figas y, finalmente, Terra, el tema con el que acudieron al Benidorm Fest, pusieron su nombre en boca de todo el mundo. La publicación do su álbum Diluvio y la repercusión que lograron entre públicos de muy diferentes edades y estilos revolucionó la escena musical gallega.

Pocos músicos hay tan respetados en Galicia, ya no solo en la escena de lo tradicional sino en general, como Xabier Díaz. En sus más de 30 años de trayectoria figura la participación en grupos tan relevantes como Xacarandaina, aCadaCanto y, por supuesto, Berrogüetto. Desde que en 2015 editó The tambourine man junto ás Adufeiras de Salitre, su reputación non hizo más que crecer. Logró que la música tradicional gallega sonase en escenarios, foros y festivales hasta entonces impensables para el género.

Por su parte, Treixadura reafirman desde 1990 su voluntad de observar, entender e interpretar la música tradicional gallega desde dos concepciones muy arraigadas: el canto y la gaita. A lo largo de estas tres décadas el grupo fue modelando su camino y transformando su estilo, sin renunciar a su sonido característico. Fieles al compromiso con su público, tratan de elevar la música tradicional al máximo nivel. Han rescatado del anonimato muchas melodías y han creado otras tantas para que la cadena de transmisión de la música tradicional continúe viva.