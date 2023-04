La concejala dice que el traslado de la feria a la alameda es provisional y no descarta otros

El mercadillo ambulante de Pontevedra se ubicará desde este sábado 22 en el parque de la alameda, aunque de forma provisional. Es la explicación que ofrece la Concellería de Promoción Económica, que dirige Yoya Blanco, una vez expuesta al público la nueva Ordenanza Reguladora de Venta Ambulante del Concello de Pontevedra, que en su artículo 7, sobre “Localización de los actuales mercados de venta ambulante”, fija como emplazamientos exclusivos la “avenida de la Praia de Estribela y calle Rafael Areses”. El mismo artículo establece a continuación que “Fuera de las calles y plazas señaladas queda terminantemente prohibida la venta ambulante, salvo las autorizaciones expresas concedidas por la Alcaldía al amparo del dispuesto en esta ordenanza”.

En el artículo anterior, referido a “Días de celebración de los mercados y sus causas de alteración”, la norma vuelve a apuntar a estos dos emplazamientos, para señalar que “con carácter general el mercado de la avenida de la Praia de Estribela se celebrará los miércoles de cada semana. El de la calle de Rafael Areses, conocido como mercado da Xunqueira, se celebrará los sábados…”.

En todo caso, la nueva Ordenanza Reguladora de Venta Ambulante del Concello de Pontevedra se ha aprobado inicialmente y está expuesta al público dentro del período de alegaciones.

Ante la ausencia en su articulado de cualquier mención a la posibilidad de trasladar el mercadillo ambulante al centro de la ciudad –o a cualquier otro lugar al margen de los citados–, la concejala socialista ha reiterado que “la feria estará en el centro” y está por decidir si de forma definitiva se quedará en la alameda, o finalmente se traslada a Campolongo, alternativa que también se ha estudiado.

“La feria se testará en este espacio mientras duren las obras en Rafael Areses, pero jamás se ha descartado Campolongo, de hecho, ha sido el andamio del edificio del entorno el que ha impedido esa ubicación”, indica este departamento municipal.

Respecto a la legalidad del traslado a la alameda, cuando la ordenanza actual recoge otra cosa, Promoción Económica explica que hasta el momento el texto se ha aprobado de forma inicial, si bien actualmente la nueva ordenanza está sometida al período de exposición pública. Al mismo tiempo se están “testando las posibles futuras ubicaciones”, entre las que se elegirá la definitiva.

El traslado que se realizará este sábado viene motivado por el inicio de las obras en la calle Rafael Areses, donde se crea un nuevo parque público, si bien el compromiso firme de la concejala de Promoción Económica es que “la feria ambulante se va a ir al centro”, aunque el emplazamiento de la alameda no sea el definitivo.

53 puestos

Se instalarán un total de 53 puestos de la feria en la alameda, en tres pasillos y con el menor número posible de vehículos en el parque.

Para hacer posible este primer traslado –a pesar de lo que recoge la norma– la jefa de servicio de este departamento ya ha tramitado la correspondiente resolución y se ha firmado por la responsable de la concejalía, que permite que los vendedores ambulantes se instalen desde este sábado en la alameda. “Por tanto, la resolución es en efecto provisional y una vez que la ubicación sea definitiva, se procederá al cambio de la ordenanza en Xunta de Goberno, como así se especifica en el texto de la nueva ordenanza”, expone la misma concejalía.

Respecto a este desplazamiento provisional del mercadillo, el departamento municipal recuerda que ya ha habido otros cambios provisionales a Campolongo, por ejemplo por la celebración de pruebas deportivas, que tampoco han necesitado ningún tipo de cambio en la ordenanza en Xunta de Goberno.

“No comparto la decisión, ni en la forma ni en el fondo”, dice Lores

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, declaró ayer, respecto a este traslado provisional de la feria ambulante a la alameda de la ciudad, que “no comparto la decisión, ni en la forma ni en el fondo, pero es una responsabilidad de los concejales que llevan esa área”. El regidor nacionalista lamentó que “me entero por la prensa” de estas decisiones de sus socios de gobierno, pero en todo caso subrayó que “hay un pacto de gobierno y el mercado lo lleva el área socialista”.

El alcalde volvió a reiterar sobre esta cuestión que “el funcionamiento de una ciudad es muy complejo y depende de muchas cosas. Hacer un traslado definitivo o provisional, que no entiendo que sea provisional (...) no me parece el momento oportuno de hacer un traslado”, dijo Fernández Lores tras conocer la decisión de sus socios de gobierno.