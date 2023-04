Ideas para una vida saludable

Más de 40 expositores, representantes de distintas asociaciones de pacientes, clubes deportivos, organizaciones por la inclusión, colegios profesionales etc, participan desde ayer en la Feira de Saúde e o Benestar Pontesán, un evento centrado en promocionar los hábitos de vida saludables, desde una correcta alimentación a la práctica de ejercicio físico regular.

También motiva para abandonar dependencias que nos perjudican gravemente, caso del tabaquismo (los interesados en dejar de fumar pueden dirigirse al estand de la Asociación contra el Cáncer, por ejemplo, para informarse de sus programas de deshabituación), la comida basura (la Consellería de Sanidade reparte información sobre cómo hacer una buena compra) o el alcohol.

En Pontevedra más de un centenar de personas participa anualmente en el grupo Peregrino de Alcohólicos Anónimos (AA). Sus portavoces señalan que “en realidad más que ayudar a los demás nos ayudamos a nosotros mismos. Somos una reunión de hombres y mujeres que comparten experiencias y fortalezas frente al alcoholismo”. En este programa carecen de “médicos o psicólogos, sino que somos personas que tenemos el mismo problema y compartiendo la vivencia de ese problema conseguimos salir adelante, porque solo un alcohólico entiende a otro alcohólico”.

Se reúnen en la Casa Azul los lunes y jueves de 20 a 21.30 horas (los interesados pueden recabar más información en el 646645119). “A veces hay un problema de estigma”, indican los voluntarios desde el estand de AA, “y la gente de Pontevedra va a Vigo para no estar en recuperación aquí, mientras que los de Vigo vienen a Pontevedra. Y nuestro trabajo es intentar que ese estigma se acabe”. Recuerdan en este punto que el alcoholismo “es una enfermedad, no es otra cosa, nadie bebe por vicio, por falta de carácter o porque es un irresponsable, sino que es una enfermedad” que, recuerdan, “no tiene cura, es progresiva y es mortal”.

Otras propuestas de Pontesán pasan por aprender primeros auxilios, por ejemplo en el taller que celebrará Cruz Roja hoy a partir de las 20.30 en la carpa instalada durante este fin de semana en la plaza de España; o familiarizarse con nuevos deportes en los que ocupar el tiempo libre. Es el caso del pickleball, “un nuevo deporte que estamos introduciendo en Galicia, un deporte de pala, parecida a la del pádel pero más ligera y la pelota es de plástico hueco, lo que supone que no hay lesión alguna, ya que no tienen peso la pelota ni la pala”, explica Rubén Araújo, de la Asociación Pickleball de Galicia (Apiga).

Se puede practicar “desde los 8 años a más de 99, de hecho hay jugadores de 99 años”, explica, y también es accesible a personas con discapacidades. “Hay una jugadora de Madrid con síndrome de Down que participó en un torneo europeo internacional y ocupó la tercera posición, una prueba más de que el pickleball es totalmente inclusivo”, señala el representante de Apiga. Ésta constata que “en Pontevedra está teniendo mucho éxito, ya hicimos varias jornadas de puertas abiertas en Campolongo o Monte Porreiro y mañana (por hoy) montaremos dos pistas aquí para que todos los interesados puedan probarlo”.

El alcalde, Miguel Fernández Lores, el diputado provincial Gregorio Agís y el concejal de Deportes, Tino Fernández, encabezaron la apertura de la feria, en la que se dieron cita representantes de distintos ámbitos del deporte, las asociaciones de pacientes, inclusión social y administraciones.

La Concellería de Deportes impulsó la feria, que llega a su cuarta entrega. Su titular, Tino Fernández, recordó que “en plena pandemia comenzamos esta aventura ilusionante, con la idea de dar visibilidad a las asociaciones y clubes que trabajan a diario para mejorar la vida de los pacientes”. Pontevedra, destacó, no solo busca ser un modelo de recuperación del espacio urbano para los ciudadanos sino que “también queremos ser modelo de ciudad saludable. Por eso empezamos con 23 expositores y hoy esta feria está consolidada como referente en todo el Estado, porque es única en su formato”.

Entre los primeros asistentes, personas celíacas o intolerantes al gluten que se informan de cómo adaptar su dieta al nuevo diagnóstico. Pilar Vence, secretaria y delegada en Pontevedra de la Asociación de Celíacos de Galicia, destaca que “se estima que más del 1% de la población es celíaca, pero muchos casos no están diagnosticados”, de modo que se estima que la gran mayoría de las personas con esta afección autoinmune lo desconocen.

Desde la Asociación de Celíacos también se hace un esfuerzo por incorporar nuevos locales de hostelería con menús adaptados.

Terapias y dieta adecuada

La terapia morfoanalítica es otra de las invitaciones de Pontesán. Belén Rial, presidenta de la Asociación Española de Terapeutas Morfoanalistas, explica que “es una terapia que trabaja con el cuerpo, se basa en que el no somos mentes por un lado y cuerpo por otro, sino que hoy en día con todos los avances de la neurociencia sabemos que no es así. Trabajamos a través del cuerpo y en el cuerpo, buscando la presencia y la conciencia en él con el trabajo sobre las cadenas musculares, porque sabemos el cuerpo registra toda nuestra vida. Tiene memoria, sobre todo la piel, los músculos, de toda nuestra historia y desarrollo, especialmente en los primeros años. Si algo quedó bloqueado en su momento, situaciones fuertes que nos costaron ser vividas, queda también registrado como bloqueos en los cuerpo”.

En consulta (los interesados pueden recabar más información en el 644336308) “trabajando al ritmo de la persona, con la conciencia corporal, con el trabajo en las cadenas musculares, estiramientos y otras técnicas, se pueden desbloquear esos nudos y la persona poder seguir avanzando”. La idea, añade la terapeuta, es que los traumas mentales se notan en el cuerpo, aún de adulto, y se pueden recuperar en buena medida “porque somos flexibles, y los traumas son expresiones de algo, son los gritos de nuestra parte más sana... Un cuerpo que somatiza es un cuerpo sano, expresa algo que no está bien dentro”.

La feria incluirá durante la jornada de hoy diversas actividades como la mesa redonda “Que queres ser de maior? Ti decides. Pequenos pasos para vivir mellor coidando a túa dieta. Mellora a túa saúde”, a cargo de profesionales del Servicio Galego de Saúde (Sergas) o la charla de Alcohólicos Anónimos “Alcoholismo e as súas consecuencias”.