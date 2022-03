Decir adiós al tabaco con ayuda de la AECC

Ha llegado a consumir hasta dos cajetillas diarias y recuerda que se convirtió en fumadora habitual a los 17 años de edad. Por eso, con 60 recién cumplidos, dice que lleva prácticamente toda su vida con el cigarro en la mano y en la boca. Al otro lado del teléfono, Gloria Prieto tira de ironía haciendo referencia a la voz “tan dulce” que tiene y señala que recuperarla es uno de los motivos que la llevó a inscribirse en el programa de deshabituación tabáquica que la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) está llevando a cabo en la actualidad en su sede de Vigo.

Otra de las razones por las que Gloria dijo: “Hasta aquí”, fue el hecho de que no pocas veces ha intentado dejarlo por su cuenta, sin embargo, siempre acabó volviendo a caer “en el vicio”. “Puedo decir que ayer ya no he fumado nada y hoy es el segundo día”, indica. A la pregunta de cómo se encuentra, Gloria responde que “algo nerviosa, pero para mí haber logrado esto ya es un paso importantísimo”.

Desde el pasado 1 de febrero, Prieto asiste cada martes a la sede de la AECC en Ronda de Don Bosco para participar en las sesiones grupales que coordina la psicóloga de la entidad en Vigo, Loreto Puente. Junto a otros 14 usuarios, Gloria va siguiendo los consejos pautados por la profesional y comenta que “hemos ido bajando poco a poco el número de cigarros y teníamos una fecha marcada en el calendario en la que teníamos que dejar de fumar. Es duro, porque por momentos me mareo y siento que tengo mono, pero es que tengo un edema en las cuerdas vocales y por eso decidí que el tabaco no iba a ganarme la partida. Es verdad que psicológicamente tienes que estar fuerte y mentalizada, pero a medida que iba reduciendo el número de pitillos, me daba cuenta de que realmente no tengo tanta necesidad del tabaco, es más el hecho de que, en mi caso, lo relaciono con la actividad social y a estar con las amigas tomando un café”.

Gloria Prieto confiesa que no sabía qué se iba a encontrar en la primera sesión del programa, sin embargo, con el paso de las semanas, la valoración que hace del mismo es “muy positiva”. A este respecto, esta viguesa destaca que “hay muchas recomendaciones que, aunque ya las conoces, la psicóloga nos ayuda a aplicarlas de una forma más eficaz. Para mí también es muy importante el grupo que se ha creado, porque podemos compartir sensaciones, antes de entrar hablamos también de cómo nos ha ido la semana y si vemos que una persona flaquea, tiramos de ella. Siempre tenemos a alguien apoyándonos y sirve para saber que no estás sola en este proceso”.

Para esta usuaria del programa de deshabituación tabáquica de la AECC ya es todo un logro haber conseguido sumar dos jornadas sin probar el tabaco y afirma que “no es un proceso fácil, porque tienes que saber que cuando lo dejas no puedes hacer ninguna excepción. Yo he estado sin fumar ocho meses, un año, pero es que no puedes ni fumar medio cigarro en una boda, porque yo siempre caí así”, indica Gloria, quien concluye que esta vez sí, que va a por todas y que “por fin” lo va a conseguir.

Cambio en el perfil

La AECC lleva años desarrollando este programa en Vigo, su porcentaje de éxito se sitúa en un 60% y la responsable de impartir las sesiones, Loreto Puente, hace referencia a que en los últimos años ha habido un cambio en el perfil de la persona participante. En este sentido, la psicóloga de la entidad subraya que “lo que estamos comprobando es que los fumadores son cada vez más jóvenes, pero el abandono también se produce antes. Por ejemplo, en el grupo actual, la horquilla de edad va desde los 30 hasta los 60 años. El factor de la edad es determinante a la hora de decantarse por dejar el tabaco, porque empiezan a aparecer problemas de salud y por prescripción médica toman esta decisión”.

Por otra parte, Puente señala que la pandemia del COVID también ha jugado un papel determinante en cuanto a la deshabituación tabáquica, y es que, según comenta, “muchas personas empezaron a fumar más con el confinamiento y llegaron a su límite. Además, las restricciones para fumar debido al COVID han servido también para que muchas personas se hayan planteado dejarlo definitivamente”.

No cualquier persona puede participar en este programa dirigido por la AECC, ya que previamente se realizan una serie de entrevistas para conocer el grado de motivación e implicación, así como un análisis pormenorizado de los factores psicológicos y sociales que pueden influir en el proceso. “A partir de ahí, si son aptos se incorporan al programa”, indica la psicóloga.

En la actualidad, hay lista de espera para participar en este plan de deshabituación tabáquica y Loreto Puente explica que suelen llevarse a cabo tres programas al año en las sedes de Vigo, Tui y Pontevedra: “Tras unas primeras sesiones de toma de contacto, las últimas semanas son de abstinencia y realizamos un acompañamiento para prevenir recaídas. El grupo es un factor clave, porque se apoyan unos a otros, comparten aquellas técnicas que les funcionan mejor... La propia dinámica del grupo les sirve como soporte. Tenemos por ejemplo a un matrimonio y a unos amigos que han decidido venir juntos al programa y se apoyan”.