Sabores para todos

Entre un 1% y un 2% de la población en España es celíaca y se estima que su cesta de la compra anual es 1.00 euros más cara que la de quienes no padecen esta enfermedad autoinmune que, por otra parte, está totalmente infradiagnosticada (más del 70% de los afectados lo desconocen).

Los celíacos son los principales destinatarios de la feria Turismo de Sabores sen Glute que se celebra este fin de semana en la plaza de España y en la que toman parte 30 expositores que ofertan un amplísimo abanico de alimentos sin procesar, envasados y bebidas para todos los gustos.

Desde su puesto de Mareterra Conservas, Carlos Rodríguez explica que “traemos a esta feria solo productos sin gluten, tenemos el sello para celíacos; y hacemos patés muy artesanales, siempre con materia prima de alta calidad y con productos procedentes de Galicia”.

El resultado son envasados de grelos totalmente al natural pero también sofisticados patés gourmet de centolla, gamas al ajillo, pulpo a la gallega o chipirón. “Son productos muy naturales, siempre elaborados sin lactosa, sin conservantes y sin aditivos”, explica, que cumplen los requerimientos de una clientela al alza que en la mañana de este sábado llenó la carpa. “La gente cada vez quiere comer mejor”, constata Carlos Rodríguez, “y se fija mucho en las etiquetas, cada vez hay más demanda de este producto de gran calidad”.

Calidad es también lo que se huele en el puesto de la Quesería La Brañuca. Si a unos metros reinan los productos de las Rías Baixas, aquí lo hacen los lácteos de Cantabria. “Somos de Pontes, Liébana”, explica Manín Obeso, “y todo lo que vendemos es artesanal, todo lo que se ve, se hacen todo sin maquinaria, desde los quesos de cabra que se hacen como antiguamente con un paño retorcido para sacar el suero, al queso de oveja que se retuerce empujando, y los quesos picones”.

“La gente cada vez quiere comer mejor”, constata Carlos Rodríguez, de Mareterra Conservas, “y se fija mucho en las etiquetas, cada vez hay más demanda de este producto de gran calidad”

Son las auténticas estrellas por las que preguntan numerosos clientes en La Brañuca: uno ha llegado a ser campeón del mundo de quesos y el otro “en las cinco últimas ediciones del Concurso Internacional que hay en Cangas de Onís ha obtenido cuatro primeros y dos segundos. Venimos aquí con quesos premiados, venimos a Galicia, que no es cualquier parte”, explica con una gran sonrisa el quesero.

Éste recuerda que en general “cualquier tipo de queso no tiene por qué tener gluten, porque parten de la leche, no tienen ni harina ni derivados, lo que sucede es que sí es verdad que dentro del queso hay productos que tienen harina, pero en los míos no, porque nuestro proceso es totalmente artesanal”.

Los quesos picones son las estrellas por las que más preguntan en la Quesería La Brañuca: uno ha llegado a ser el campeón del mundo de quesos y el otro ha sido premiado en las 4 últimas ediciones del Concurso Internacional de Cangas de Onís

Desde Jaén llegan a la feria los aceites de Florencio Aguilera, que explica que “vendemos aceite de oliva virgen extra, y también mermelada elaborada con ese aceite y chocolate hecho igualmente con el aceite”. Se trata de una empresa familiar en la que “hacemos de todo el proceso: tenemos unos pocos olivos pero también molturamos a los vecinos” y comercializan.

A Turismo de Sabores acude “con diferentes formatos, y aunque es la misma variedad, picual de Jaén, varía la madurez de la aceituna y la fecha de recogida”. La aceituna verde se cosecha en octubre, la morada en noviembre y la negra en diciembre, lo que va modificando el aroma, algunas de las curiosidades que Florencio Aguilera explica a los clientes que se interesan por los aceites.

En la feria también tienen cabida mieles, pimentones, cremas, arroces y también bebidas como los cocteles que propone O Ratiño Pequeño. Esta firma de Bueu invita a los visitantes a que “se acostumbren a que hoy en día el mundo sin gluten está muy avanzado y también existe la coctelería para celíacos”, explica Diego Abal. Recuerda que “se demostró que los destilados, tanto el vodka como el güisqui, que están hechos de malta, cebada, trigo y demás, con el proceso de destilación se quema esa proteína del gluten, con lo que son asumibles para personas celíacas, así que estamos aquí fomentando tanto la coctelería con alcohol como sin él”.

No faltan mieles, pimentones, cremas, arroces y también bebidas como los combinados que propone O Ratiño Pequeño. Esta firma de Bueu invita a los visitantes a que “se acostumbren a que también existe la coctelería para celíacos”

Diego Abal es otro de los profesionales que constata que “es verdad que cada vez hay más personas celíacas o que son intolerantes, y estas ofertas como las que plantea la feria están bien para que todos tengan acceso”, en este caso a un mar de sabores sin gluten, que durante la jornada de mañana continuará abierto de 11.30 a 20 horas. Bo Proveito.