El callejón sin salida de las Galerías Oliva: Dos meses y medio de pérdida de clientes y traslados

Casi dos meses y medio después del cierre de la entrada de las Galerías Oliva por la calle Gutiérrez Mellado, la situación continúa empeorando, con cada vez más locales vacíos y cada vez menos tráfico de clientes, que ya apenas utilizan estas instalaciones de paso y prácticamente solo van a propósito a los pocos comercios que todavía resisten en ese tramo intermedio que se ha visto afectado por el proyecto de derribo del edificio número 3 de la citada calle Gutiérrez Mellado.

Varios locales cuentan con carteles anunciando su traslado a otras ubicaciones, como las agencias de viajes 365 Días y Carrefour Viajes, o su paso a la venta online, como es el caso de Cocorico. También hay casos de negocios que atienden con cita previa, como la peluquería, que ayer martes permanecía cerrada. Son pocos, cada vez menos, los comerciantes que todavía resisten abiertos en unas Galerías que, lamentan, han perdido muchísima vida, con el consecuente golpe a sus ingresos. Las dudas sobre el futuro sobrevuelan sus mentes, especialmente en los casos de negocios que llevan poco tiempo instalados en este espacio, porque los que llevan “toda la vida” no quieren abandonar después de tantos años de trabajo.

“Por aquí ya no pasa nadie que no venga a propósito a la tienda, clientes habituales o que saben que estamos aquí. Aguantamos gracias a nuestros clientes habituales, pero se ha notado muchísimo el cierre de esa entrada, casi no ves gente por aquí”, lamentan los propietarios de Calzados Mora, que relatan que mucha gente ve la salida hacia Gutiérrez Mellado cerrada y da la vuelta o todavía les llaman, más de dos meses después de ese cierre –se produjo el 1 de febrero–, para preguntarles qué ha pasado y si pueden acceder por otro sitio. “Si ven que tienen que dar mucha vuelta para venir hasta aquí, muchos irán a otras tiendas que les queden más cómodas”.

Cuanto más cerca están del acceso por la calle Oliva, menos notan el cierre por Gutiérrez Mellado, pero al final ese “bloqueo” afecta a todos los negocios de las Galerías, porque se retroalimentaban unos a otros y provocaban que hubiera un trasiego de clientes bastante alto, todo lo contrario que ahora. La mayoría de los comercios que permanecen en estas instalaciones están acusando mucho la falta de esa entrada por Gutiérrez Mellado.

Aparentemente, la cafetería Delicious Bakery es de los locales que mejor está aguantando el tirón, con una clientela más o menos fija y mucha actividad tanto por la mañana como por la tarde. Sin embargo, desde el cierre del acceso por Gutiérrez Mellado han notado, sobre todo, la bajada de ventas a estudiantes a la hora del recreo y también la pérdida de algunos clientes que trabajan principalmente en los bancos.

Pocos días antes del cierre de la entrada por Gutiérrez Mellado se estrenaba en las Galerías la barbería Barber Shop, que está justo en el tramo intermedio de estas instalaciones. Uno de sus empleados, Diangello, explicaba ayer cómo han notado la caída en el trasiego de personas y, por tanto, de potenciales clientes. “Abrimos poco antes de que cerraran ese acceso y casi no tuvimos tiempo para conseguir una cartera de clientes grande. Tenemos la esperanza de que la situación se solucione y, por lo menos, se abra una vía de paso que nos beneficiaría a todos”, explicó.

De momento la situación parece estancada desde que el pasado 1 de febrero se procedió a tapiar la conexión entre las galerías. El Concello comunicó a los comerciantes que trataría de establecer una zona de servidumbre de paso, pero todavía no hay novedades al respecto, y la Concellería de Promoción Económica trabaja en un plan de dinamización de la zona.