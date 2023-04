Ocho jóvenes mujeres de los municipios de Pontevedra, Poio, Barro, Vigo, Nigrán y Ponteareas han sido seleccionadas para participar en el programa “Descúbreas”, organizado por la Diputación Provincial de Pontevedra en colaboración con Regalamúsica para impulsar el talento femenino en la industria musical. Son Lidia Barreiro, Arancha Rodríguez, Sara Mínguez, Alba Ermida, Lucía García, Andrea Garriga, Nerea Gándara y Laura Marino.

Las jóvenes fueron elegidas por un jurado presidido por la jefa del Servizo de Igualdade de la Diputación, Lucía Muradas, y en el que actuó como secretaria la técnica del servicio Ana Isabel Amoedo y, como vocales, Pilar Fernández Fernández, artista, cantante y preparadora vocal; Andrea González Lozoya, diseñadora y especialista en imagen personal; Andreia Táboas Teijeiro y Ana García Vieiros, ambas colaboradoras del programa “Descúbreas”.

Las seleccionadas participarán en el programa de tutorización “Descúbreas”, con el asesoramiento de mujeres referentes del sector en Galicia. Durante las sesiones recibirán formación musical transversal, talleres y charlas impartidas por profesionales, y grabarán cada una de ellas un tema y un videoclip que se estrenará en las principales plataformas de streaming y venta online.

El programa mantiene la oferta de videoentrevistas a artistas sobre la situación de las mujeres en la música y videotutoriales. También se distribuirá un boletín semanal, se realizará un vídeo colaborativo con las escuelas de música de la provincia, se brindará un servicio de asesoría en línea para responder a las inquietudes de las estudiantes de música y se actualizarán los contenidos de la plataforma web, que cuenta con un directorio de mujeres profesionales.

Entre las iniciativas de “Descúbreas” también se encuentra el “Universo Laboral”, una jornada de networking con empresas, profesionales y artistas del sector musical, la promoción en ferias y foros a nivel nacional e internacional, la creación de vídeo-resúmenes en inglés y la sección del boletín “Domingo con elas”, que ofrecerá información sobre contenidos musicales o transversales de artes y disciplinas como la escritura, el cine o la fotografía, para dar a conocer documentales, libros o exposiciones relacionadas con mujeres en la industria musical.

“Descúbreas”, inicia así su tercera edición, en las que ya se ha trabajado con dieciséis músicas de la provincia. Este programa ya ganó el Premio Martín Códax de la Música al mejor espacio de comunicación y difusión musical, y en febrero pasado celebró la gala de su anterior edición. En esa ceremonia, la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, confesó que “Descúbreas” es “uno de los proyectos a los que más cariño le tengo”. Recordó que “cada vez hay más mujeres fuertes en la música y que tenemos en Galicia, en nuestra provincia, mujeres jóvenes con un gran éxito nacional e internacional pero todavía es muy insuficiente. Por eso hay que apostarle por este programa, es una obligación que dentro del relato político las mujeres estén en el centro, particularmente en la música”.

Poio y Vilaboa, en el ciclo Musigal

Una nueva edición del programa “Musigal” se pone en marcha este viernes. Con él, la Diputación apoya durante la programación artística de los municipios de la provincia al poner a su disposición un catálogo de grupos y solistas profesionales músicos que utilizan el gallego. El grupo A Roda actúa en As Neves, en el marco de la XXX Feira do Requeixo e do Mel. El domingo será el turno de Treixadura en Tui. En el ciclo están incluidos los municipios de Vilaboa y Poio. Así, las actuaciones continuarán este mes en los municipios de Mos (con la banda Juan Pardo Tributo), Vilaboa (con Caamaño & Ameixeiras), Arbo (con concierto de María do Ceo), Poio (con Treixadura) y Forcarei (con actuación de Sés). A lo largo de 2023 están previstas un total de 58 actuaciones en 58 municipios de la provincia: siete en abril, once en mayo, cinco en junio, catorce en julio, diecisiete en agosto y otras cuatro en septiembre. “Musigal” cuenta con un presupuesto de 500.000 euros, con los que la institución provincial paga los gastos de caché de los espectáculos y los concellos cubren los gastos de la producción técnica.