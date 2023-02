Val do Lérez, ataviados como camareros del bar Carabela, se hicieron con el primer premio del disputado Concurso de Murgas 2023 del entroido pontevedrés, cono solo dos puntos de ventaja sobre el segundo grupo clasificado, el Equipo Ja. El ganador se lleva una recompensa de 1.200 euros, mientras que el segundo recibe 1.050.

En un abarrotado Pazo da Cultura, y presentada por la actriz María Carrera la final cumplió las expectativas, con satíricas y mordaces canciones que no dejaron títere con cabeza, desde la política local hasta la Casa Real, pasando por la situación de la sanidad, los proyectos eólicos o el precio de los carburantes.

Cinco grupos fueron los clasificados, tras las dos semifinales previas, con diez inscritos. Tras los dos primeros, ambos de Pontevedra, se situó una de las dos murgas de O Grove, la Tropa de Moncha A Caralla, que logró 900 euros de premio. Los pontevedreses Eléctricas PTV quedó en cuarto lugar, con 750 euros, y la final la cerró Leña Verde, de O Grove, que se levó 400 euros.

Una de las muchas anécdotas de la final, celebrada en la noche del jueves, fue la presencia de tres de los cuatro concejales del PSOE, además de otros integrantes de la agrupación socialista local, ataviados como vendedores ambulantes. Defendían así el traslado del mercadillo a la Alameda, en contra de la postura del alcalde, Miguel Fernández Lores, presente en la final.

En la "charanga" socialista, su nuevo líder, Iván Puentes, se disfrazó de agente de la Policía Local, unidad que pone también alguna traba al traslado.

Este viernes llega otro de los momentos más esperados, y agradecidos por el público pontevedrés, la Mostra da Parodia, que vuelve a tomar las calles de Pontevedra con los espectáculos de humor y retranca de varios grupos diferentes.

En esta ocasión son siete historias diferentes las que arranquen las risas del público y cada una de las agrupaciones se colocará en un emplazamiento diferente entre la Praza da Peregrina y la Praza de España.

La distribución es la siguiente: Os do Val do Lérez (Praza do Concello), Vamos a Todo (Soportais da Ferraría), As sonecas van de festa (Praza da Peregrina), Os das pistas (Casa Alcalde), Equipo Ja (Praza de Ourense), Parodia PTV (Manuel Quiroga) y Las Flores del Carnaval (Praza da Ferraría)

A partir de las 22.30 horas, las parodias iniciarán sus espectáculos. A las 01.00 horas se realizará en la Praza da Ferrería la entrega de premios. No será la única actividad del día, ya que en horario de tarde, a partir de las 17.00 horas, hay un taller infantil de creación de disfraces para niños.