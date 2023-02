La feria distancia al gobierno local: Blanco se reafirma en un traslado que disgusta a Lores

A menos de cien días de las elecciones municipales, el traslado de la feria ambulante ha abierto una brecha en el gobierno local y va camino de convertirse en la polémica de la precampaña. Mientras el grupo socialista se mantiene firme en su intención de llevar el mercado al centro de la ciudad, el alcalde, Miguel Lores (BNG), entiende que “no parece el momento más oportuno en los últimos meses de mandato para hacer una modificación de este tipo”. “Yo lo dejaría”, añadió el regidor al ser preguntado por la cuestión.

Por su parte, la concejala delegada de Mercados, la socialista Yoya Blanco, volvió a confirmar ayer que tanto el Servicio de Promoción Económica como el de Parques e Xardíns (concejalías del PSdeG-PSOE) “continúan trabajando para hacer realidad una decisión política firme, el regreso de la feria ambulante al centro de la ciudad, en concreto al parque de la Alameda, tal y como reclaman tanto los propios vendedores como la hostelería y la mayor parte de la ciudadanía”.

Momentos antes, el alcalde de la ciudad manifestaba que “me parece un tema que a final de mandato…”. El regidor hizo un elocuente silencio antes de expresar su opinión sobre el traslado del mercadillo ambulante a la Alameda. Está previsto en un principio para el próximo mes de marzo, pero esta división en la coalición municipal podría aplazar la medida.

“Es un tema que se estuvo teóricamente debatiendo todo el mandato y no me parece el momento más oportuno”, explicó. En todo caso recordó que “quien tiene la responsabilidad de Mercados”, en alusión a la concejala de Promoción Económica, la socialista Yoya Blanco, “tiene derecho a hacer propuestas, lo que pasa es que esas propuestas tienen que ser acordadas administrativamente y ahí tenemos visiones distintas, por ejemplo del informe de la Policía y de lo que puede significar cambiar el mercado para la Alameda”.

A renglón seguido, expresó la opinión del grupo nacionalista de que “sinceramente, tampoco vemos la necesidad” de llevar a cabo el traslado. “Creo que hay sitio suficiente, ya se hizo alguna vez en la explanada del Recinto Ferial e independientemente de la actuación que se está haciendo allí, sobre un espacio verde que no se utilizaba para nada. Lo que pienso es que se le podía dar una vuelta”, concluyó.

A propósito de si se trataron estas diferencias en el seno del gobierno local, Fernández Lores respondió que “hablamos de muchas cosas a lo largo de todos los días, pero no está finiquitado el tema desde mi punto de vista”. No obstante, dejó claro que su equipo no ha frenado el proceso de traslado. “Ni nosotros propusimos un cambio, porque esa responsabilidad la lleva el Partido Socialista, ni nosotros retrasamos nada”, dejó claro antes de recordar que “eso lleva un camino natural, hay un expediente que hay que completar y cuando se complete se tomarán las decisiones pertinentes”.

Recordó que la recién aprobada Ordenanza de Mercados “no recoge ninguna ubicación alternativa, las ubicaciones que estaban previstas siguen estando en esa ordenanza, independientemente de que de modo puntual se pueda hacer un cambio, pero lo normal sería en todo caso hacerlo en esta modificación de ordenanza, y no se hace claramente”.

Los vendedores

Por su parte, Margarita González, portavoz de la asociación de vendedores ambulantes, se posicionó ayer una vez más con la postura de la concejala de Promoción Económica, ya que el colectivo lleva años demandando su regreso al centro urbano. En un comunicado recuerda a la Concejalía de Facenda en manos del BNG) que “estamos pagando unas tasas abusivas para pos tiempos que corren y no nos han eximido de ellas en ningún momento de la pandemia, pese a que lo pedimos en 2020 y 2021. Otros concellos gallegos sí la han bonificado, pero Pontevedra nos lo ha negado, mientras que a otros colectivos les han rebajado tasas”.

Los ambulantes instan al alcalde a “llevar las fiestas de la Peregrina (que se celebran en agosto en la Alameda y sus alrededores) a la explanada del recinto ferial y piden que “deja de tratarnos como ciudadanos de segunda”.

Defienden el uso socio-sanitario del Provincial

El alcalde de Pontevedra hizo estas consideraciones sobre el traslado del mercado tras dar cuenta de los temas tratados en la Xunta de Portavoces. Entre ellos destaca la moción del Bloque Nacionalista Galego y el Partido Socialista para instar al Gobierno gallego, “en especial al Servicio Galego de Saúde y a la Consellería de Sanidade”, recuerdan, a mantener el compromiso adquirido por la Xunta, a través de su entonces presidente, de conservar el uso socio-sanitario del Hospital Provincial. “A raíz de que el PP propuso modificar la catalogación”, explicó, “se hizo una moción manteniendo la posición que se había acordado en su día con Núñez Feijóo cuando firmamos el convenio del Gran Montecelo”, que pasaba porque “el Hospital debería mantener usos sociosanitarios, por lo tanto nos ratificamos en esa posición desde los dos grupos de gobierno, queremos que se mantenga ese uso”.

Ambos grupos políticos consideran que es “lo razonable”, que un hospital mantenga sus usos sanitarios y recuerdan el “déficit importante de camas de crónicos una vez que vamos a tener un gran hospital de agudos”. En la moción hacen constar que “sobre los usos a los que se debe destinar el Hospital Provincial hay un amplio consenso social, demandándose, en numerosas ocasiones, que mantengan un uso sociosanitario público. Hay también, o había, un amplio consenso institucional, ya que tanto la Xunta como el Concello de Pontevedra han manifestado la conveniencia y necesidad de mantener ese uso”.