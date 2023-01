“Me preguntan cuál es el mejor vino del mundo y siempre digo que el que más te gusta”

El Liceo Casino fue escenario de una cata dirigida por la enóloga pontevedresa Josefina Vila Crespo, una oportunidad para conocer vinos el grupo Terraselecta, cedidos gratuitamente para el evento, pero también para colaborar en la financiación de la investigación científica.

–Estas catas forman parte de una ruta…

–Sí, la empezamos justo antes de la pandemia, una ruta a beneficio de la Fundación de Enfermedades Priónicas. Ya he dado catas también en Palencia y Madrid y mi intención es continuar por toda España. Lo que hicimos en Pontevedra fue una cata de vinos dirigida y una pequeña charla introductora que buscaban recaudar fondos para estudiar las enfermedades priónicas.

–¿Qué son estas enfermedades?

–Son poco conocidas, la que más conoce la gente es la enfermedad de las vacas locas, que está producida por priones, que son proteínas que tenemos en el cerebro y que en un determinado momento algunas dejan de funcionar adecuadamente. Se pueden producir de manera adquirida, como es el caso de las vacas locas por consumo de carne contaminada, otras veces hay casos esporádicos y pueden ser también hereditarias, de manera que hay familias que en un determinado momento un determinado miembro tiene esa mutación, desarrolla o no la enfermedad, pero la puede transmitir a sus descendientes. En Galicia también hay familias afectadas, yo he perdido a una buena amiga y a uno de sus hermanos por este problema. Lo que necesitan es conseguir fondos para investigación, porque al tratarse de enfermedades raras prácticamente no hay estudios para ellas, y lo hacen a través de actividades culturales y deportivas, en las que yo me ofrecí a participar hace 4 años.

Tenemos aquí cantidad de pequeñas bodegas, de la mano de nuestro minifundio y también del espíritu emprendedor de los gallegos. El número de bodegas en cada D.O. gallega supera proporcionalmente a la Ribera del Ruedo, Rueda o La Rioja

–El mundo del vino cada vez está más divulgado en libros, revistas, suplementos, tutoriales… ¿Cada vez sabemos más?

–Bueno, pues depende, cada uno creemos que tenemos muchos conocimientos de vinos (sonríe). Es uno de los temas: en España todos somos enólogos, y en Galicia más, porque aquí tenemos muchísima cultura del vino y, bueno, todo el mundo sabe y todos somos enólogos, bodegueros y profesionales.

–¿Qué características ha de reunir un buen caldo?

–Que nos guste. Lo más importante es que nos guste. Hay vinos blancos, tintos, rosados, espumosos, generosos... Los hay para todos los gustos y paladares. Lo importante es que nos atrevamos a probar muchos vinos diferentes. En Galicia tenemos la suerte de que hay unos vinos fantásticos, blancos y tintos fundamentalmente pero también espumosos. Además en Galicia tenemos una cultura del vino impresionante, no en vano es aquí donde se han conservado mejor las variedades autóctonas.

–¿No sucedió lo mismo en otras zonas?

–No, en otras zonas de España se han perdido porque no hay ese amor a la tierra y ese cuidado por lo autóctono. Pero en Galicia, por nuestra idiosincrasia, se han conservado cientos de variedades autóctonas que ahora además cada vez están más de moda y hay más enólogos y viticultores que procuran mantenerlas. Y tanto dentro como fuera de las denominaciones de origen gallegas nos encontramos con auténticas joyas. Se trata de que cada consumidor vaya probando cosas diferentes y detecte qué es lo que más le gusta. Me preguntan cuál es el mejor vino del mundo, y siempre digo que el que más te gusta, que no tiene por qué coincidir con el que más me guste a mí, por mucho que yo tenga conocimientos enológicos diferentes. Cada uno tenemos que ver si valoramos el aroma, el cuerpo en boca, más acidez o frescura… Dependiendo de nuestros gustos elegiremos, y lo bonito es conocerlos.

Es una pena que haya bajado el consumo de vino porque es una parte importante de nuestra cultura y porque da trabajo a muchísima gente, sobre todo en zonas rurales. Y en España hay muchísimas zonas rurales, pero aquí más

–Recuerda además que Galicia es la comunidad que más vino consume de España

–Lo es, aunque ha bajado muchísimo en toda España, y es una pena porque es una parte importante de nuestra cultura y porque da trabajo a muchísima gente, sobre todo en zonas rurales. Y en España hay muchísimas zonas rurales pero aquí más. Por eso tenemos tal cantidad de pequeñas bodegas, de la mano de nuestro minifundio y también del espíritu emprendedor de los gallegos. De modo que el número de bodegas en cada D.O. gallega supera proporcionalmente a los que existen en la Ribera del Ruedo, en Rueda o en La Rioja.