Detenido el conductor del coche accidentado en Ponte Sampaio y en el que murió un joven

Cuatro jóvenes en un coche, el conductor aparentemente bajo los efectos del alcohol y las drogas y una carretera secundaria, con el asfalto mojado y repleta de curvas y desniveles. Esta combinación de factores concluyó en la mañana de ayer con un fatal desenlace: una salida de vía y un fuerte impacto contra un árbol provocó la muerte de un vecino de Cesantes (Redondela) de 23 años y con sus tres acompañantes heridos, entre ellos el conductor, que es objeto de investigación por parte de la Guardia Civil ya que las pruebas de alcoholemia y drogas a las que fue sometido tras el accidente dieron resultado positivo, según confirmaron fuentes oficiales de la Comandancia.

El piloto, identificado por las iniciales B. L. fue detenido por los agentes en la tarde de ayer y es investigado por los presuntos delitos de conducción temeraria y homicidio por imprudencia. Probablemente pase hoy a disposición judicial.

El siniestro ocurrió en torno a las 11.30 horas de ayer en una pista que comunica el lugar de A Comboa, en Soutomaior, con Acevedo, en la parroquia pontevedresa de Ponte Sampaio, justo en el límite entre ambos términos municipales. Los servicios de emergencia que acudieron al lugar señalan que todo apunta a que el coche se salió de la vía por el margen derecho e impactó violentamente contra un árbol. El peor parado en el golpe fue uno de los ocupantes del asiento trasero. Se trata de Omar Ramos Vidal, de 23 años, que falleció prácticamente en el acto. Después de estrellarse contra el eucalipto, el vehículo cayó por un desnivel unos siste metros, hasta acabar en una zona de difícil acceso.

Los otros tres ocupantes, dos mujeres y un hombre, son vecinos de varios puntos de Soutomaior, según indicaron fuentes de Protección Civil de este municipio, uno de los primeros servicios en llegar al lugar. Al parecer, alguno de los lesionados reside muy cerca del lugar del accidente, en la zona de A Comboa.

Los tres, con edades en torno a los veinte años, presentan heridas de diversa consideración, aunque no se teme por su vida. De hecho, pudieron salir del coche accidentado y avisar de que Omar Ramos ya no tenía pulso. Los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Los heridos fueron trasladados a hospitales de Pontevedra.

La Guardia Civil de Tráfico se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas del accidente, pero ya cuenta con un primer análisis de alcohol y drogas positivo por parte del conductor. Uno de los apartados que se quiere determinar es la velocidad a la que circulaba el vehículo, un Citroën C2, aunque todo apunta a que era excesiva, de ahí que se le investigue también por conducción temeraria, además de estar al volante bajo los efectos del alcohol y las drogas, con el resultado de un fallecido.

Tercer arrestado en un mes por siniestros mortales

El joven detenido ayer por causar presuntamente la muerte de Omar Ramos es el tercer arrestado en un mes en carreteras de la comarca por su implicación en siniestros mortales. A mediados de septiembre era detenido el conductor del Porsche 911 que, en la noche del día 17, se llevó por delante una motocicleta en la PO-531 en Meis y causó la muerte en el acto a la conductora y heridas muy graves a la acompañante. Al hombre, de nacionalidad suiza y 49 años de edad, se le acusa de un presunto delito de homicidio por imprudencia grave, otro de lesiones graves y otro más por imprudencia y contra la seguridad vial. Además, en el control realizado con posterioridad al accidente, el conductor del Porsche dio positivo indiciario en el consumo de cocaína. Por su parte, el pasado 4 de octubre moría la joven actriz madrileña Beatriz Álvarez-Guerra, de 28 años al caer el coche en el que viajaba al río Almofrei en Cerdedo-Cotobade. El vehículo lo pilotaba su novio, un joven de 24 años que carece de carné de conducir. Fue detenido ese mismo día por la Guardia Civil y el juzgado decretó al día siguiente su puesta en libertad investigado por un presunto delito de homicidio imprudente. El hombre tiene raíces en la parroquia cotobadesa de Valongo, pero residía en Madrid, al igual que la chica fallecida.

La víctima jugó en el CD Arcade y su familia regenta una pescadería en O Calvario de Vigo

El joven cuya vida segó ayer el asfalto a los 23 años, Omar Ramos Vidal, residía en Cesantes (Redondela), aunque se sentía muy vinculado a Vigo. De hecho, su familia regenta la pescadería Froitos do Mar San Simón, con un puesto en el Mercado de O Calvario de la ciudad olívica pero que suministra mercancía en todos los alrededores. Personas que conocen a la familia subrayaban ayer que esta pescadería es “muy conocida en toda la comarca” viguesa, desde la propia ciudad hasta Redondela o Soutomaior, donde repartían pescado gracias a su servicio de venta online. El fallecido, que cursó estudios en el CIFP Manuel Antonio de Vigo, militó al menos hasta 2018 en las categorías inferiores del Clube Deportivo Arcade de fútbol.