El pasado 4 de octubre la vida de Beatriz Álvarez-Guerra, de 28 años de edad, se paró. El coche en el que viajaba junto a un hombre de 24 años se salió de la calzada por la derecha, fue a parar al río Almofrei. Una noticia que causó una gran conmoción también en el mundo de la interpretación.

Unos días después de su muerte, el actor Eduardo Rosa le ha dedicado una desgarradora carta que evidencian que la relación entre ellos que iría mucho más allá de la amistad. Un comunicado público en su cuenta de Instagram con el que ha querido darle un último adiós, acompañándolo de varias imágenes y vídeos de ellos juntos.

"Mi amor. Mi vida. Mi reina. Beatriz Álvarez-Guerra. La madre de mis hijos." comienza diciendo el actor de 'La casa de las flores.

"Bea y yo discutimos. Al día siguiente noche, algo que me dejaba en un lugar de fragilidad acechaba, Bea y apareció por sorpresa. 'En las buenas y en las malas', me dijo. Me di cuenta de que quería pedirle permiso para secuestrarla el resto de mi vida, literalmente. Pero si se lo decía demasiado pronto, quizás la espantaría", confiesa.

"El 4 de Octubre recibí la peor llamada de teléfono de mi vida. Perderte para siempre. Hice de todo para conquistarte, y ahora no puedo hacer nada para no perderte. No sé cómo digerir esto, babe, para entender que tu camino acaba así. Que te has ido. Que no te voy a volver a tener en mis brazos. Que todo acabó en ese punto negro de Pontevedra, y en ese río."

"No sé cómo hacerte sentir que me cambiaría por ti con tal de no dejarte ir. Y no lo haré. Que te quise y te querré hasta que me desplume. No sé cómo entender que te has ido antes de tiempo. No me imagino mi vida sin ti. Teníamos un futuro. 4 hijos que tener. Y una vida que soñamos" termina diciendo antes de prometerle que cumplirá todo aquello que habían hablado.

La fallecida intérprete y el actor compartieron cartel en 'Noche Árabe', una obra de teatro que se estrenó en el año 2020. Su unión, a tenor de las palabras del propio Rosa y de las fotos con las que acompañó su publicación, fue mucho más allá del ámbito profesional.