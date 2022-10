El nudo de Bomberos se licitará antes de fin de año

El diputado por Pontevedra y coordinador de los parlamentarios gallegos en el Congreso, Guillermo Meijón, aseguró que los técnicos del Ministerio de Transportes finalizarán la redacción del proyecto de reforma del nudo de Bomberos "en tres o cuatro semanas", lo que permitirá sacar a licitación esta actuación antes de que finalice 2023.

Meijón compareció para analizar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2023, acompañado por las también diputadas Olga Alonso y Ángeles Marra y por la senadora Marica Adrio. En el ámbito de Pontevedra, estos presupuestos permitirán hacer realidad algunas obras emblemáticas que acumulan históricos retrasos en nuestra ciudad, indicaron las parlamentarias. Entre estos, el “nudo de Bomberos” o la nueva sede del Archivo Histórico Provincial. Respecto a esta, Meijón explicó que "no se pudo comenzar al detectarse problemas estructurales que afectaban a la estabilidad de los techos”, por lo que ahora se destina una aportación de 300.000 euros para acometer una actuación de emergencia que permita ejecutar posteriormente el proyecto. Según apuntó Meijón, "en paralelo a la ejecución de las obras de los techos, los técnicos están elaborando el proyecto definitivo".

En cuanto a la remodelación del enlace de Pontevedra Norte (nudo de Bomberos), "el PP insiste mucho en que se trata de la misma partida de siempre y habría que decir que siempre estuvo en los PGE durante los ocho años de Gobierno de Rajoy y lo que nos encontramos en el Ministerio fue una carpeta absolutamente vacía". Meijón aseguró que "los técnicos del ministerio afirman que en cuestión de tres o cuatro semanas se finalizará la redacción del proyecto y, una vez que se consoliden los protocolos con Audasa y el Concello, que también están a punto de finalizarse y firmarse, podrá pasarse ya a la licitación, antes de final de año".

El diputado del PSOE también se refirió al Hospital de Montecelo, señalando que "tiene delito que en el PP se ofendan porque en los PGE 2023 figuren 38,5 millones de euros, cuando desde 2009 no se invirtió ni un duro, se retrasó la obra todo lo que se quiso y más y ahora que vienen 'cuartos' del Estado que se le asignan al proyecto, debería darles vergüenza decir que esta actuación nos la queremos apropiar". "Por supuesto que nos la queremos apropiar -subrayó tajante Meijón-, ya que ellos no hicieron nada. Fue Emilio Pérez Touriño quien en el año 2009 presentó el proyecto del Gran Montecelo y vino a Pontevedra en más de una ocasión para hacerlo y, cuando Feijóo ganó las elecciones, de ese proyecto no quedó absolutamente nada. Quien aportó dinero fue el Estado. El año pasado ya apareció el Hospital Montecelo en los Fondos de Compensación y el PP no dijo nada, por cierto. El compromiso al que se llegó es que esa partida iría al Hospital", argumentó Meijón.

Respecto al del paseo entre Marín y Pontevedra, el socialista explicó que los técnicos del ministerio están redactando el proyecto definitivo "y dado que estos no son unos PGE de maquillaje, la actuación se volverá a retomar una vez que este proyecto esté listo".

Inversiones en Pontevedra

Por otra parte, el socialista indicó "en la provincia de Pontevedra, la inversión por habitante pasó de los 250,52 euros de los PGE 2022 a los 305,85 euros de los PGE para 2023", recordando que "en 2018, año de la recuperación económica que promulgaba Rajoy, la cantidad era de 169,99 euros de inversión por habitante, por lo que el PP no puede dar ninguna lección". Según afirmó el diputado socialista, "Pontevedra es la provincia donde se registra un mayor porcentaje relativo en el incremento de la inversión, con un 26,55%", destacando, además del Archivo Histórico, el Hospital Montecelo y el nudo de Bomberos (1,5 millones de euros), los tramos de la autovía A-52 entre Vilaboa y A Ermida (13 millones), A Ermida - Pilarteiros (500.000 euros) y la conexión de Barro con la AP-9 en Curro (otros 500.000 euros), además de otras partidas como la aportación al Parador de Pontevedra (470.000 euros), la mejora de la depuradora de Poio (5,9 millones) o el puerto de Marín (8,6 millones).