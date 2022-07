“Tengo una gran química con la afición de Pontevedra”

David Fandila “El Fandi” es una de las estrellas del cartel de La Peregrina de este año. El torero vuelve a una plaza que la última vez que visitó, en 2019, se rindió a sus pies y salió por la puerta grande. Esta, junto a otras actuaciones en la feria pontevedresa, le han servido para cosechar un enorme cariño entre la afición de la Boa Vila. Un sentimiento que, como él mismo reconoce a FARO, es mutuo. “El Fandi” toreará reses de la ganadería de Alcurrucén el día 14 de agosto en el coso de San Roque en un cartel que se completa con Morante y Roca Rey. Cabe recordar que este año la feria reduce el número de corridas y habrá solo otra jornada más de toros en la ciudad del Lérez. Será un día antes, el 13 de agosto, con la presencia de “El Juli”, José María Manzanares y una de las revelaciones de este año, Tomás Rufo.

–Regresa usted a una plaza que creo que visitó por primera vez hace ahora justo 20 años, ¿qué supone para usted volver a la feria de La Peregrina?

–Pues sí, para mí es una plaza especial porque creo que siempre ha habido una gran sintonía con las peñas. Es una de las plazas que me gusta, que disfruto y que me hace una especial ilusión.

–Las últimas veces han sido actuaciones memorables, en 2019 con salida a hombros incluida...

–La verdad es que siempre hemos tenido una gran química con la afición de Pontevedra. Me han pasado siempre cosas muy bonitas. Es uno de esos sitios como Torrealta en los que, la verdad, la multitud hace que en estos últimos años haya disfrutado mucho. Es una plaza que, como le comentaba, cuando pasa el tiempo te das cuenta de que has echado raíces entre la afición. Recuerdas esas peñas que corean tu nombre y, cuando se deja el toro, existe esa química especial que no se da en todas las plazas de toros.

–Tiene usted una trayectoria realmente amplia y en lo más alto del escalafón desde hace ya muchos años. ¿Sigue su ilusión por el toreo intacta pese a ello?

–La verdad es que sigo con mucha ilusión, por perfeccionar muchas cosas que hay que mejorar y que tiene que buscar cada uno en su tauromaquia. Se mantiene esa llama viva y, gracias a Dios, pues las temporadas van resultando positivas. Como este año en el que estoy disfrutando muchísimo y que está sido una temporada importante en la que vienen ahora citas de mchas responsabilidad pues la verdad es que la ilusión se mantiene intacta como el primer día y deseando que lleguen pues eso, corridas como la de Pontevedra que siempre han sido especiales. Esperamos que este año podamos cuajar una tarde importante, además con un cartel precioso con Morante y Roca Rey, y que la corrida de Alcurrucén nos dé opciones de poder disfrutar y sobre todo de hacer disfrutar a esa afición que tanto cariño demuestra.

–Pontevedra solía tener cuatro días de feria pero este año se han reducido a dos. ¿Le da pena que citas como la de La Peregrina se vean reducidas en cuanto al número de eventos?

–Siempre me da un poco de pena que se reduzcan. Las circunstancias son las que son tras los años que llevamos y son muchas las ferias que han decidido quitar algún día y concentrar el programa más. Da pena porque Pontevedra es una feria muy importante y la verdad es que tener tres o cuatro corridas es importante para que haya cabida para muchos más toreros y que sea una feria más variada. Pero bueno, este año ha sido así y Dios quiera que, sobre todo, la gente responda y empuje esos dos días que tenemos tan intensos con dos carteles muy rematados. Ojalá el año que viene puedan abrir un poquito más y que pueda haber tres o cuatro corridas.

–Supongo que después de dos años tan difíciles que sufrimos por la pandemia también han gozado con poder volver a sentir el cariño del público...

–Sí, por supuesto. Han sido años difíciles para todo el mundo, tanto para el sector taurino como para cualquier ámbito de la vida en general. Y bueno, también nos han enseñado a valorar muchas cosas, a disfrutar de lo que tenemos y ser conscientes de que estamos aquí de paso y que tanto en las aficiones como en el trabajo pues hay que vivirlo al 100 por 100 y disfrutar de cada cosa que nos gusta como es en este caso los toros.

–Una curiosidad para terminar, en su juventud parece ser que estuvo usted tentado entre la tauromaquia y el esquí, y que al final pudo más la pasión por el toreo. ¿Sigue practicando esquí?

–Sí, la verdad es que era una afición que practiqué mucho de pequeño. Es cierto que lo intento practicar algún que otro día durante el invierno, pero ya solo como hobbie y para compartir tiempo con mis amigos y familia. Así que lo practico de una forma mucho más tranquila.