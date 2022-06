“Sin esfuerzo las capacidades de poco sirven”

Una media de 10 en Bachillerato ha convertido al pontevedrés Martín González Paz en uno de los jóvenes gallegos que esta semana recogió en Compostela el Premio ao Mellor Expediente que concede la Universidad de Santiago, un reconocimiento, explica el estudiante, “que también recibieron otras 1.061 personas por todo el esfuerzo que hemos hecho a lo largo del curso y por haber conseguido una media de sobresaliente entre la fase general del Selectivo y el Bachillerato”.

Alumno del Colegio Plurilingüe Sagrado Corazón, se le dan especialmente bien las matemáticas. “Siempre, desde pequeñito, siempre me atrajeron y me han gustado mucho”, explica el joven, que por otra parte reconoce que no le gusta excesivamente estudiar.

“Creo que en realidad no le gusta a nadie”, explica en este punto, “pero es un deber, algo que tenemos que hacer, y es necesario el esfuerzo sobre todo si quieres obtener la máxima calificación posible”. Las claves para tener buenos resultados académicos, precisa, es “organizarse bien, estructurar las cosas, y así van saliendo”.

También apunta a la importancia de estructurar el estudio, prestar atención en las clases “y en lo que respecta a alguna facilidad en el aprendizaje de los contenidos quizás se me de alguna cosa bien y para mi sea más fácil que para otra persona, también puede ser, pero creo que sin esfuerzo o sin dedicación por mucho que tengas capacidades si no las practicas de poco sirve, así que es necesario esforzarse”, reflexiona.

Tiene 17 años y el próximo otoño entrará en la Universidad. Se planteó seguir los pasos de su hermano, que en estos momentos realiza el trabajo de Fin de Grado en Matemáticas, o también decantarse por la Física, pero finalmente decidió que estudiará Ingeniería Informática en la Universidad de Santiago.

Sus éxitos académicos no se restringen al Bachillerato, ya que también en Primaria tuvo muy buenas notas. “Nunca tuve ningún problema”, explica, “los primeros cursos de Primaria no, pero a partir de cuarto sí que más o menos me mantuve en unas notas altas”.

Y frente a las matemáticas, que para otros muchos resulta un verdadero hueso pero que Martín González Paz encara con facilidad, el principal reto en sus estudios son los idiomas. “Lo que más me cuesta sin duda diría que es el inglés”, señala, “nunca se me dio muy bien y ahí siempre tuve alguna que otra dificultad, lo iba llevando más o menos bien pero entre todas las asignaturas es la que más me cuesta”.

Tras dejar atrás un curso de estudios y nervios, reconoce su optimismo ante el verano de descanso y ocio que tiene por delante. “Ahora, después del esfuerzo y este año tan duro y con tanto estrés y exámenes, va a ser un verano bastante largo”, se felicita, “yo creo que merecido para todos los que estudiamos”. Así que en las próximas semanas su plan es “disfrutar, disfrutar, porque luego comienza una nueva etapa y tendré que volver a ponerme las pilas para estudiar”.