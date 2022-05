El primer día del resto de tu vida. Es una frase célebre que reivindica el presente y también el título de una canción de La Oreja de Van Gogh y el nombre de una peli francesa, pero bien podría aplicarse además a la Selectividad. Muchos se refieren a la ABAU como esa gran prueba que determinará tu futuro para siempre, pero “ningún camino es irrevocable” y “el futuro es algo que empieza cada día porque, al fin y al cabo, es lo que va a venir después”, dice Loli Pardo, orientadora del instituto vigués IES Castelao, que cada año recuerda lo mismo: “Quien haya aprobado Segundo de Bachillerato, está sobradamente preparado para afrontar las ABAU”.

Aún con todo, lo más normal del mundo es que estés nervioso. De hecho, puedes estar seguro de que no eres el único y es que “nos ha pasado a todos”, responde Marta Sineiro, directora y tutora de 2º de Bachillerato del Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Pontevedra: “Pero son solo unos segundos, ese primer momento inicial en el que te tiembla el boli y lo que tienes que saber es que, en cuanto empieces, se te pasará. Ahí es cuando tienes que recordártelo: llevas quince años formándote para esto”.

Y si el miedo no es un sabio consejero ante un examen con límite de tiempo, las cifras quizás puedan servir para aminorarlo: nueve de cada diez alumnos que se presentan a la Selectividad, la aprueban; a la hora de elegir grado y facultad, los resultados de la ABAU pesan un 40% frente al 60% de Bachillerato; “y nunca hay una sola oportunidad, una única vía para llegar a un objetivo, este es solo el primer intento”, subraya Sineiro, así que ¿por qué no hacer simplemente eso?: intentarlo.

Para estos últimos días: “descansa, duerme y come bien”; “plantéate el examen como algo global y general”; y, si puedes, “entra en la página de la CiuG para ver los modelos de examen que han caído en años anteriores”. Para el día en cuestión, “llega con tiempo” y, ojo, “no te olvides del DNI”. Estás a solo unos exámenes de empezar esa época que, te sonará, los adultos suelen describir como “la más feliz de su vida”.

Claves para escoger grado

“Me atrevo a decir que, en general, la universidad es mucho más liviana a nivel mental que el Bachillerato o las ABAU, estudiamos de otra forma y tenemos una mayor predisposición a hacerlo porque nos interesan los contenidos. El ambiente es muy, muy guay; y la vida social, increíble. Se conoce a gente, lugares, proyectos… muy distintos, son años muy estimulantes, con muchísimas opciones de evolucionar”. Las palabras pertenecen al vigués Louan Rousseau, estudiante de la Universidad Carlos III de Madrid. A sus 20 años, es también uno de los tres socios de Unigow, la primera plataforma que pone en contacto a estudiantes de Bachillerato con universitarios para ayudarles a escoger grado. Cree que esta misión representa para muchos un auténtico “quebradero de cabeza” y considera un error que el sistema educativo dé tanta importancia a las notas, aún cuando “muchas veces, los empresarios con más éxito o los artistas más disruptivos son personas que ni siquiera han ido a la universidad”.

Las carreras con mayor nota de corte cambian cada año. En 2021, por ejemplo, los dobles grados de Matemáticas y Física; Ingeniería Informática y Matemáticas; Química y Física; y el de Comunicación Audiovisual y Periodismo, se situaron a la cabeza del ranking en Galicia; pero eso no significa que sean las más difíciles de cursar, ni tampoco las mejores para ti solo porque hayas sacado buenas notas, ni siquiera aquellas con mayor tasa de empleo. Este dato lo único que señala es la demanda existente en relación a las plazas ofertadas.

Pero, entonces: “¿Cuál puede ser mi criterio a seguir a la hora de elegir carrera?”. “Hay encuestas que apuntan a que el 78% de los alumnos no saben qué hacer al acabar la ABAU y existen sesgos familiares o de los propios centros educativos que limitan el potencial del alumnado”, expone el emprendedor Louan Rousseau. Su hermano pequeño tiene ahora 18 años y es, precisamente, uno de los millares de alumnos gallegos que se dispone a hacer las ABAU. “Lo primero en lo que puse el foco fue en su personalidad, ¿se adaptaba el método de estudio y el ambiente del grado que había elegido inicialmente a cómo era él? Esto pesa mucho porque, al final, a la universidad tú también vas para ser feliz, disfrutar y hacer algo que te guste”, dice el estudiante y de un modo similar se pronuncian, desde circunstancias diferentes, la directora del Sagrado Corazón de Jesús y la orientadora del IES Castelao.

Para Loli Pardo, lo más importante es que elijas lo que te motive, que pienses en lo que te gusta ahora y en lo que te gustaría estar haciendo dentro de diez años y que, una vez tengas acotadas las posibilidades, trates de informarte, investigues cada una de esas opciones: “En cierta medida, tienes que ser consciente de la importancia de esta decisión, pero, tanto como eso o más, es que no te sientas presionado; y no pasa nada si al final te equivocas, siempre está ahí la opción de cambiar”. “Te puedes fijar en todos esos criterios: empleabilidad, nota media, habilidades…”, coge ahora el relevo Sineiro, “pero creo en esos casos en los que hay dudas, lo mejor es que empieces por descartar lo que seguro, seguro que no te gusta y no quieres volver a tratar”.

“Puede que no lo creas ahora, pero, de verdad, en esta vida no hay decisiones irrevocables: a veces empiezas un itinerario y resulta que no es lo que esperabas, pero no pasa nada, se puede reconducir. Nunca hay un único camino para llegar: Si la media no te da para una cosa, llegará para algo similar; puedes iniciar una carrera y después irte a otra convalidando, o puedes hacer FP y dar el salto a la universidad… Cada uno tiene que elegir su camino y puede que, lo que ahora te parece tu vocación exclusiva, evolucione y en unos años busques otros horizontes, nuevos retos. Las cosas pueden cambiar, nadie se queda sin oportunidades en el primer intento, y tienes toda la vida por delante”.

Siete días para Selectividad. Estas son las fechas clave:

Los siete campus de las tres universidades públicas gallegas se preparan para la primera toma de contacto con los que serán sus futuros estudiantes. Siete días, una semana resta, para que millares de alumnos gallegos se presenten a la ABAU. Estas son las fechas clave:

1.-Convocatoria ordinaria: 7,8 y 9 de junio en horario de mañana y tarde.

2.-Resultados de las pruebas:14 y 15 de junio

3.- Entrega de exámenes corregidos: 15 y 16 de junio

1.- Convocatoria extraordinaria: 12,13 y 14 de julio

2.- Resultados de las pruebas: 19 de julio

3.- Entrega de exámenes corregidos: 20 de julio

Repite el modelo flexible, con opcionalidad en las preguntas

La flexibilidad que ya marcó la pauta en los dos cursos anteriores se repite y suma, a los dos modelos de examen por asignatura de la época pre-Covid (opción A y B), una mayor capacidad para elegir preguntas en cada uno de ellos. Así y por ejemplo, en Lengua castellana y literatura II, cada examen constará de 8 preguntas de 2 puntos cada una, de las que se podrá responder un máximo de cinco. Si se responde a más preguntas de las permitidas, solo se corregirán las 5 primeras respondidas. Los modelos de examen de este y años anteriores de todas las asignaturas pueden consultarse y descargarse ya en la página web ciug.gal.

¿Cuáles son las materias obligatorias y cómo funcionan las ponderaciones?

Existen dos fases: la general y la optativa. En la obligatoria, se realizarán cinco exámenes: Lengua castellana y literatura; Lingua galega e literatura; Historia de España; Primera lengua extranjera: inglés o francés; y una materia troncal obligatoria, en función de la modalidad de Bachillerato. En lo que respecta a las materias optativas, cada estudiante puede presentarse a cuatro exámenes, pero solo las dos más altas contarán en su nota media. Para esta segunda fase, es importante tener en cuenta los parámetros de ponderación, que señalan qué optativas puntúan más para cada carrera y que ya están disponibles en la página web ciug.gal

¿Qué necesito / puedo llevar a la ABAU? No te olvides del DNI

A la prueba ABAU deberás llevar tu Documento Nacional de Identidad (DNI) o documento identificativo (pasaporte, permiso de residencia, etc.), justificante de matrícula y justificante de pago de las pruebas; y un bolígrafo de tinta azul o negra indeleble (que no se borra). En su caso, también material adecuado para la realización del ejercicio correspondiente a las asignaturas de Dibujo Técnico II y Diseño, el diccionario Latín - Español o Griego - Español, y una calculadora no programable que no tenga capacidad gráfica para los ejercicios de Matemáticas II. , Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, Física, Química y Economía Empresarial. Puedes consultar los detalles en ciug.gal