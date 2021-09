El PP pide 10 millones para Monte Porreiro y el bipartito le dice que son los que debe la Xunta

La propuesta fue rechazada por el bipartito, que preguntó a la bancada popular por los ocho millones de inversión comprometidos por el Gobierno de la Xunta y que “el barrio sigue esperando”.

En la defensa de la moción, el portavoz popular, Rafa Domínguez, lamentó la falta de conexión del Gobierno municipal con esta urbanización, asegurando que la mayoría de los vecinos rechaza el plan de peatonalización anunciado por el Concello. Domínguez afirmó que Monte Porreiro está “abandonado por este alcalde”, lo que provoca la acumulación de carencias del barrio. “Está muchísimo peor que el resto de la ciudad. Si el alcalde fuese a Monte Porreiro vería las carencias que tiene y también vería los carteles que han colgado los vecinos contra la obra de peatonalización”.

El portavoz del grupo socialista, Tino Fernández, acusó a los populares de llevar diez años “engañando” a los vecinos de Monte Porreiro con una inversión de diez millones de euros por parte de la Xunta de Galicia de los que solo se han recibido dos, por lo que invitó a Domínguez a trasladar las propuestas de su moción al Gobierno gallego. También lamentó que el PP haya tratado de “enfrentar” al PSOE con el BNG en esta cuestión.

Por los nacionalistas, Demetrio Gómez acusó directamente al portavoz popular de “mentir” al decir que el Concello no ha hecho inversiones en Monte Porreiro en los últimos 22 años. Unas inversiones que el edil de Obras valoró en más de veinte millones de euros en los mandatos de Miguel Lores. Gómez Xunqueira lamentó el “Trumpismo” y las “fake news” que a su juicio despliega el PP de Pontevedra como arma política, y lamentó que el PP proponga “paralizar” un proyecto que todavía no se ha elaborado, en lugar de “negociar, modificar, consensuar” una obra “que aun no conocen”.

En el pleno en el que se estrenó un cronómetro para medir los tiempos de intervención de cada grupo, Rafael Domínguez afirmó que al PSOE “no le queda dignidad ni personalidad; es un títere del señor Lores” y acusó al Gobierno local de “no enterarse de nada de lo que pasa” en Monte Porreiro, como en otros barrios de la ciudad. “Les veo muy perdidos, todos los barrios se les están levantando, pero el alcalde no sale a la calle; Pontevedra está peor que nunca pero Monte Porreiro peor aún”, aseveró el portavoz del PP.

Precisamente ayer se celebró una asamblea vecinal en Monte Porreiro para tratar el plan de humanización planteado por el Concello. En el barrio hay dos colectivos vecinales, de partidarios y detractores del proyecto municipal que aun no está hecho.

El gobierno rechaza llevar a los exalcaldes del PP al callejero y Rafa Domínguez afirma que él le pondrá una calle a Lores

Los exalcaldes José Rivas Fontán, Javier Cobián y Juan Luis Pedrosa no tendrán por ahora una calle en Pontevedra. El pleno municipal rechazó, con los votos de BNG y PSOE, la moción presentada por el Partido Popular para llevar a los exalcaldes al callejero. En el debate de esta cuestión, el portavoz popular Rafa Domínguez lamentó el “odio, el rencor, el sectarismo profundo” que en su opinión demuestran BNG y PSOE al rechazar la propuesta y aseguró que si él llega a ser alcalde de Pontevedra, Rivas, Cobián y Pedrosa estarán en el callejero de la ciudad, como también “habrá una calle del alcalde Lores, porque a pesar de las diferencias ideológicas yo reconozco el esfuerzo de este alcalde”. El portavoz popular criticó la falta de “concordia” mostrada por el gobierno bipartito en esta propuesta que “tiene el beneplácito de todos los pontevedreses excepto ustedes”. El Gobierno local recordó que hay un acuerdo unánime de la corporación para dar a las nuevas calles los nombres de mujeres ilustres o de topónimos y recordó que tres de los alcaldes propuestos están vivos. Al inicio del pleno se guardó un minuto de silencio en recuerdo a Javier Cobián, recientemente fallecido.

El pleno estrena lengua de signos y cronómetro

El pleno municipal cuenta desde ayer con intérpretes de lengua de signos para personas con deficiencia auditiva y un cronómetro para medir las intervenciones de cada concejal y evitar que las sesiones se extiendan demasiado. Hasta ahora, en los plenos de Pontevedra se permitía hablar todo el tiempo que el interviniente quisiera. Al iniciarse la sesión de ayer, el concejal de Benestar Social, Marcos Rey, apuntó que más de 8.000 pontevedreses sufren pérdida auditiva y que el Concello avanza en la atención a estos ciudadanos con diversos programas como es este servicio de intérpretes. También se ha puesto en marcha un plan de mediación para que las personas con diversidad sensorial puedan realizar todo tipo de trámites administrativos sin ningún impedimento ante la Administración local, además de instalar bucles magnéticos en los edificios públicos para facilitar la comunicación de estas personas y adaptar las páginas web para hacerlas accesibles.

Más de la mitad de los contratos son “menores”

“Los contratos menores superan el 50% del total del Concello”, criticó el concejal del PP Gerardo Pérez Puga, al debatir el cierre de la Cuenta General de 2020. Se trata de los contratos que por su menor cuantía se adjudican sin necesidad de concurso público. En respuesta a esta acusación, el concejal de Hacienda, Raimundo González Carballo, afirmó que “me parecen pocos” y que “si más hubiera, más que haríamos, porque van todos destinados a empresas locales, no a multinacionales; y son empresas de todo tipo y de todo color”. Para el edil de Hacienda, con estos contratos menores “se está favoreciendo la economía local; si ustedes no quieren favorecer la economía local y solo les preocupa Ence es problema suyo”. Al aprobar esta Conta Xeral del Concello, el arqueo del ejercicio es de 38.861.351,89 euros, con una deuda inferior a los 7 millones de euros, según indicó el concejal. El portavoz de Economía del PP también reprochó al Gobierno local que el Concello ha destinado “cero” euros a ayudar a la hostelería, el comercio local y los autónomos durante la crisis derivada de la pandemia y al mismo tiempo pide ayudas al Gobierno de la Xunta.