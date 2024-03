Ourense es el único gran concello de Galicia que todavía no tiene unos presupuestos actualizados

“Serán los primeros presupuestos propios de Democracia Ourensana”, decía el alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, en una entrevista a FARO en septiembre del pasado año. El regidor describía que estaban “ajustando los nuevos presupuestos”, pero después de casi siete meses todavía no hay fecha de presentación y, lo que es más importante, de remisión a la oposición, ya que sin la abstención de algún grupo no saldrían aprobados. A no ser que el regidor ourensano plantee una cuestión de confianza y al carecer de una alternativa política salgan aprobados. Cuestión de aritmética y voluntad.

La capital ourensana es la única ciudad de Galicia que tiene unas cuentas desactualizadas, ya que los últimos presupuestos aprobados fueron en 2020 de la mano de Democracia Ourensana y PP. Pontevedra los presentó en diciembre del año pasado y ya son ejecutivos después de que Miguel Anxo Lores (BNG) se sometiera a una cuestión de confianza y PP y PSOE no se pusieran de acuerdo en formar una alternativa; Vigo también sacó sus nuevas cuentas adelante con su mayoría socialista; en A Coruña iniciaron el año con unas nuevas cuentas gracias a que PSOE y BNG redactaron juntos el proyecto; la ciudad lucense también los sacó adelante en febrero después de los votos a favor de socialistas y nacionalistas; el Concello de Santiago también los aprobó en febrero después de que el grupo de gobierno, formado por BNG y Compostela Aberta, obtuviera los votos a favor del PSOE para sacarlos adelante; la última ciudad que presentó sus presupuestos fue Ferrol esta pasada semana y con la mayoría absoluta que tiene José Manuel Rey Varela (PP) saldrán aprobados en el próximo pleno que en el que las cuentas se lleven a aprobación.

El pasado 6 de marzo, Gonzalo Jácome daba otra rueda de prensa señalando su hoja de ruta del mandato, porque “gobernaremos cuatro años”, destacando el equilibrio político entre Diputación y Concello, al carecer ambos de mayoría. En referencia a los presupuestos, dijo que se aprobarían este año, pero no concretó cuando se presentarán, lo que sí que dejó claro es que se eliminarán “al 100%” las subvenciones a la Federación Limiar y a la Agrupación Miño y también se “ajustarán” partidas y se cancelarán “otras que no tienen sentido". También destacó que la tarifa del agua “se actualizará” (subirá) para los vecinos de Ourense, al igual que otras previsiblemente, y que el autobús será gratuito. Entre viejas promesas e iniciativas que no llevó a cabo, deslizó que al igual que hizo con la macromodificación de crédito de 63 millones de euros en 2021 o como hizo el alcalde de Pontevedra, podría ligar la aprobación de las nuevas cuentas a una cuestión de confianza, que prosperaría en el caso de no conformarse una mayoría alternativa.

Pasó en el mandato pasado y DO no tenía tanto poder electoral como en la actualidad. PP y PSOE no se pusieron de acuerdo por aquel entonces, pero quien sabe si esta vez sí sera posible, aunque parece difícil tras el pacto que firmaron el PPdeG con DO después de las elecciones para que gobernaran las listas más votadas en Diputación y Concello de Ourense.

De las nuevas cuentas también se sabe que habrá una nueva relación de puestos de trabajo que tendrá menos categorías y será más simple, según anunció el regidor en varias ocasiones.

Terminado el primer trimestre del año, el grupo de gobierno de Democracia Ourensana todavía no presentó el anteproyecto de presupuestos que pretende sacar adelante ni tampoco hay fecha para presentarlo, al menos, eso dicen fuentes del partido, que como cada vez que se pregunta algo, remiten al regidor ourensano que lo centraliza todo.

“Caos”

La oposición lleva reclamando unas nuevas cuentas durante meses y más porque el Concello se tiene que adaptar a los nuevos costes en diferentes servicios, así como dar prioridad a partidas importantes que carecen de presupuesto adecuado.

"Desde el PP llevamos meses pidiéndole al Alcalde un borrador de presupuestos para poder darle estabilidad a la ciudad”

El grupo mayoritario de la oposición, el PP, en palabras de su portavoz municipal, Noelia Pérez, comenta que “que el alcalde ha sido incapaz de presentar y negociar unos presupuestos con los grupos de la oposición durante todos estos años es una realidad. Y la consecuencia es el derroche, la improvisación y el descontrol económico del Concello de Ourense que llevamos tiempo denunciando”. Y añade que “miles de facturas sin pagar a autónomos y empresas de Ourense, las concesiones sin renovar disparando los costes, que pagamos de nuestro bolsillo todos los ourensanos, recortes en servicios, muchos mayores van a quedarse sin el servicio de comedor sobre ruedas por la falta de gestión municipal, ausencia de programación cultural en la ciudad, incluido el Auditorio municipal que está cerrado a cal y canto, y así un largo etcétera. Desde el PP llevamos meses pidiéndole al Alcalde un borrador de presupuestos para poder darle estabilidad a la ciudad”.

“Vivimos en un caos económico y de gestión que supondrá una hipoteca con altísimos intereses para el futuro del concello"

La portavoz socialista del Concello de Ourense, Natalia González, señala que “el desastre en la gestión económica de Jácome no solo se refleja en que llevamos cuatro años sin presupuestos, a estas alturas no tenemos siquiera un borrador ni expectativas de negociación de ningún tipo con los grupos políticos por parte del gobierno. Mientras tanto recortes sociales, gasto desorbitado en asesores, orquestas y contratos menores, incremento de la precariedad en los servicios básicos y casi 20 millones de deuda contraída con los proveedores por parte del Concello”. Y terminó diciendo que “vivimos en un caos económico y de gestión que supondrá una hipoteca con altísimos intereses para el futuro del concello de la tercera ciudad de Galicia ya convertido en la actualidad en un solar de la empresa Democracia Orensana SL”.

"El no mandar las líneas directrices del presupuesto implica que nos retenga dinero el propio Ministerio"

Por su parte, el nacionalista Luis Seara, comenta que “la relevancia de un presupuesto actualizado para un concello es enorme, ya no es un problema de legalidad, sino también porque es un documento en el que se plasma la hoja de ruta del gobierno municipal donde se dicen lo que se quiere y se pretende hacer y las cuestiones más importantes para hacerles frente. Es imposible planificar a corto y medio plazo sin un presupuesto y en el caso de Ourense todavía más grave porque hay una sentencia que anula el Capítulo 1 del último presupuesto aprobado de 2020, de DO y PP”. Y aclara que “sin unos presupuestos se hace imposible renovar las concesiones administrativas que están en precario y donde las prestaciones del servicio, en muchos casos es deficitaria. También afecta a servicios que se quedan sin dinero como los sociales, que afectan a las personas más desfavorecidas y la falta de unas cuentas dificulta la ayuda de otras administraciones como vemos que está pasando. El no mandar las líneas directrices del presupuesto implica que nos retenga dinero el propio Ministerio. En definitiva, es un documento esencial para el funcionamiento del Concello y sorprende que aquel que llamaba inútil a otros alcaldes que no aprobaban el presupuesto ni renovaban concesiones ahora él no haga ni una cosa ni la otra”.

