DO proyecta aprobar los nuevos presupuestos este año en pleno y si no con una cuestión de confianza

El gobierno municipal del Concello de Ourense (Democracia Ourensana) prevé presentar a la oposición sus nuevas cuentas para 2024 con el fin que “apoyen” su aprobación o si no presentar una cuestión de confianza para que salga adelante y que salgan aprobados. Esta hoja de ruta la describió ayer el regidor ourensano, Gonzalo Jácome, señalando la “estabilidad fuerte” que hay entre Concello y Diputación (después del pacto de 2023 por el que DO y PP se repartían ambas instituciones al ser las fuerzas más votadas, pero sin mayoría absoluta) y descartando que en una hipotética cuestión de confianza PP y PSOE se pusieran de acuerdo para echarlo de la Alcaldía.

El regidor dijo que “hay una fuerte atracción, como la Luna y la Tierra. A veces, hay fuerzas de equilibrio y todo indica que gobernaremos tres años y tres meses porque no hay elecciones a la vista”. Y añadió que “en el anterior mandato el PP en la Diputación recuperó la mayoría absoluta porque compró a una tránsfuga como Montse Lama, pero ahora está en minoría y no tienen viso de ... Hay un equilibrio, como la Luna y la Tierra. La situación era mucho más complicada el pasado mandato y presentamos una cuestión de confianza y aprobamos 63 millones de euros”.

Los primeros presupuestos “propios” de DO contendrán una nueva relación de puestos de trabajo con menos categorías, que ya anunció el pasado año el regidor ourensano, se eliminarán “al 100%” las subvenciones a la Federación Limiar y a la Agrupación Miño y también se “ajustarán” partidas y se cancelarán “otras que no tienen sentido”. En cuanto, al plan de estabilización de los funcionarios interinos, promovido por el Gobierno central para reducir la temporalidad en las administraciones pública, se están “puliendo aristas” para aprobarlo.

PXOM: es el gran deber que se le adeuda a los gobiernos municipales del nuevo milenio. El plan de general de urbanismo municipal está en trámite, el asesor jurídico del Concello de Ourense tiene que “entregarlo” para proceder a la aprobación provisional con varios cambios con respecto al anterior que aprobó el PP con el gobierno de Jesús Vázquez. Después será entregado a la Xunta de Galicia para que informe y habrá una exposición pública para informar a la ciudadanía y pasar a su aprobación definitiva. El gobierno municipal espera que esté aprobado en 2025 y 2026 en pleno (si cuenta con mayoría) y que los partidos presenten alegaciones. El regidor ourensano señaló que “el PXOM no es necesario, no es una condición indispensable, se pueden hacer modificaciones puntuales”. El regidor caviló “una mafia” que “sobredimensionaba unas edificaciones fuera de ordenación, en detrimento de otras”. Con las modificaciones que pretende hacer el nuevo grupo de gobierno, habrá que ver cómo quedan las torres de Copasa junto al Miño o el rascacielos de Mariñamansa, líneas rojas de DO en el anterior mandato.

Ordenanzas y concesiones: el regidor ourensano, Gonzalo Jácome, anunció en una entrevista con FARO que se licitarían en 2023, la concesión del transporte, del agua y de la basura. Una promesa que incumplió y que ahora fecha en el primer semestre de este año, para terminar con la prestación en precario desde 2015. La concesión del transporte municipal está próxima a licitarse, después de los retrasos acumulados, ya que este mes de marzo pasará al servicio de Intervención, para informar después el pliego y proceder a su licitación. Desde el 1 de abril de este año, habrá una línea que pasará por O Couto, los juzgados y Os Remedios. Esta misma promesa la anunció el regidor ourensano en febrero de 2023, diciendo que entraría en marzo del año pasado. En relación con el transporte, la gratuidad del mismo deberá ir a pleno y espera que sea aprobada. También destacó que con la nueva concesión, solicitará a la Xunta de Galicia para financiar que el bus urbano de la capital se prolongue hasta puntos de otros concellos limítrofes. Una cuestión en la que Luis Menor, presidente de la Diputación y alcalde de Pereiro, ya se comprometió a financiar también o incluso los propios concellos beneficiados.

La concesión de la limpieza viaria y la recogida de residuos sólidos urbanos, caducada desde 2022, sería “la siguiente” en renovarse y también la concesión de el abastecimiento, saneamiento y vertido (caducada desde 2018). El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) lo “mantendrán en el mínimo” y prevén presentar de nuevo una reducción del impuesto de circulación, que ya fue rechazada por el pleno en el mandato pasado, porque la reducción “no era progresiva”.

Además, la concesión de a regulación de aparcamiento en la vía pública e inmovilización de vehículos, caducada desde 2016, se eliminará y harán un plan a 10 años para renovar toda la iluminación de la ciudad y pasar a la iluminación led.

Xunta de Galicia: cuando se conforme el gobierno gallego este mes solicitarán peticiones concretas para Ourense como será de nuevo la implantación de 10.000 árboles en la ciudad para luchar contra el cambio climático y duplicar el catálogo arbóreo y también financiación para la ejecución del parque acuático termal de la capital en O Pino.

Termalismo: el gobierno local quiere “abandonar el modelo cutre” de termalismo en Ourense y será de pago. Una cantidad “muy barata” para los ourensanos y de pago para “los foráneos”. Además, el regidor ourensano señaló que se privatizará la gestión del termalismo ourensano donde se licitarán concesiones para “dar a las empresas privadas” la gestión de los vasos termales de Outariz, Muíño y la piscina termal de As Burgas para dar un salto de calidad importante”.

Obras : en el plan de obras del gobierno municipal se integra el “Ourense Vertical” donde hay diferentes en ejecución y también “ya se va a dotar” la partida para instalar rampas en A Cuña, la Rampa de Sás y la Avenida Santiago con la Avenida de Marín. Y finalizó diciendo que “Parque Canedo ya se adjudicó para empezar las obras en julio y poder inaugurarlo en verano de 2026, en un parque que tendrá piscina y que será un lujo”.

Ojea tendrá menos competencias y el “Ourense ideal”

Las elecciones autonómicas del pasado 18 de febrero supusieron la entrada de Democracia Ourensana en el Parlamento gallego, con un diputado. Querían tener representación y ser llave en el gobierno de la Xunta de Galicia, pero no consiguieron su segundo objetivo. Ayer, el regidor ourensano, Gonzalo Jácome, señaló que habrá “pequeños movimientos” en las asignaciones de competencias en los ediles del gobierno con la consiguiente toma de posesión de Armando Ojea, como diputado gallego. En el día después de las elecciones gallegas, FARO entrevistó al regidor ourensano y este fue preguntado por esta cuestión (y otras) y declinó contestar porque “ya estáis hablando de cosas negativas que pueden suceder que a nadie se le pasó por la cabeza. Flipo con vosotros, que queréis poner en el titular ‘Ojea será degradado a tal’, es que no me lo puedo creer”.

Dos semanas después de aquella entrevista en la que el alcalde dio por zanjada por “las preguntas negativas”, informó que las competencias delegadas se repartirán entre los ediles actuales (e incluso algunas suyas), para que Ojea “se concentre en la labor en Santiago”.

¿Jácome se ‘Baltariza’?

En el final de la rueda de prensa, el regidor ourensano expuso una iniciativa que será la publicación de la web del Concello el “Ourense ideal”, un documento que recogerá los proyectos para la ciudad y precisará desarrollar en el futuro con un cronograma y la situación en que se encuentra cada uno de ellos. Algo parecido, proyectó el expresidente de la Diputación, Manuel Baltar, cuando se presentaba a las elecciones municipales con el Plan 7273, donde se estipulaban 126 medidas con “mes y año de implantación”. El Jácome más Baltar idea una información digital, que se parece a la que exhibió el expresidente provincial. Habrá que ver la ejecución final de la misma.